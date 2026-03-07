Trabé Söker Distributionsförare Med C-Kort Och Ykb Behörighet.
Vi söker Dig till vårt team, tjänsterna är allt mellan 50 - 100%. Vi är ett glatt och stabilt familjeföretag som utför transporter till kunder i Stor Stockholms området och Mälardalen.
Vad innebär rollen?
Arbetet innebär att jobba i ett team och utföra distribution i Stockholm och Mälardalen dagtid alternativt kvällstid, med placeringsort söder om Stockholm alternativt norr om Stockholm.
Vem söker Vi?
C-korts behörighet är ett krav samt YKB utbildad.
Vi ser med fördel att du är flexibel och har förmågan att hantera stress bra, är ansvarsfull och noggrann.
Du är social, samarbetsvillig och brinner för yrket såsom chaufför.
Sist men inte minst ordning & reda och ett glatt humör.
Fördel med ADR behörighet.
Kunna svenska språket i tal och skrift för att kunna kommunicera med våra kunder.
Att du har erfarenhet utav distribution är en fördel.
Har Du F-skatt är ni också av intresse för oss.
Du kommer att få en introduktionsutbildning hos oss på ca 1 vecka innan starten, för att du ska få dom bästa förutsättningar att kunna ge våra kunder bästa service.
Vi erbjuder friskvård, rikskort och teamaktiviteter. Lön utbetalas enligt kollektivavtal.
Trabé är ett av Stockholms mest anrika transportföretag, som är grundat 1968.
Vår devis långsiktighet skapar goda relationer!
Är du intresserad?
