Träarbetare sökes till Moelven i Värmlandsbro
Uniflex AB / Snickarjobb / Karlstad Visa alla snickarjobb i Karlstad
2026-01-21
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Säffle
, Degerfors
, Sunne
Vill du vara med och bygga framtidens byggnader - smart, hållbart och i trä?
Nu har du chansen att ta ett kliv in i en av Nordens ledande byggmodulproducenter! Vi på Uniflex söker flera engagerade snickare/träarbetare till Moelven Byggmodul i Värmlandsbro. En spännande möjlighet för dig som vill utvecklas i en modern industrimiljö med stark teamkänsla.
Moelven Byggmodul AB är Nordens ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä. Här utförs all produktion utifrån de olika enheternas specialkompetens. Affärsidén är att vara ledande producent av industriframställda byggmoduler i trä, med hög färdigställandegrad från fabrik.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som träarbetare arbetar du i en modern produktionslinje där varje station bygger på samarbete, noggrannhet och hantverksskicklighet. Arbetet består av olika moment inom hus- och modulbyggnation vid stationer och det dagliga arbetet ingår hantering av trämaterial, användning av lufttrycksverktyg så som spikpistol, skruvning, ritningsläsning.
Arbetstider: Dagtid eller kvällstid
Lön: Enligt kollektivavtal
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom bygg, montering eller träindustri - antingen genom yrkeserfarenhet eller relevant utbildning. För att du ska passa för tjänsten behöver du vara:
• Händig och van vid att arbeta med verktyg
• Strukturerad och noggrann
• En lagspelare med god samarbetsförmåga
• Driven och ansvarstagande med hög arbetsmoral
• Van vid att läsa ritningar och arbeta efter instruktion
Har du erfarenhet av travers- eller truckkörning är det ett stort plus!
Låter detta intressant?
Då är du välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Om verksamheten
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "466". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Karin Bengtsson karin.bengtsson@uniflex.se Jobbnummer
9696736