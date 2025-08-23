Träarbetare med yrkesbevis - byggservice och nyproduktion
Wisab Bygg AB / Snickarjobb / Gotland
2025-08-23
Om företaget
Vi är ett modernt gotländskt företag vars fokus ligger på nyproduktion av främst bostäder men har även verksamhet inom ROT. Vi utför bl.a. totalentreprenader, där vi har det fulla ansvaret för projektering, planering och funktion. Vår specialitet är byggnation med prefabricerade betongelement som tillverkas av systerföretaget, Wisby Byggelement AB. Wisab är ett företag som borgar för kvalitet, trygghet och effektivitet.
På grund av ökade volymer under 2025-2026 söker vi nu flera yrkesutbildade snickare till våra projekt på Gotland.Arbetsuppgifter
I denna tjänst får du ett varierat arbete där du både deltar i spännande nyproduktioner och arbetar med byggservice som gör skillnad i människors vardag. Här blir du en viktig del av ett engagerat team som värdesätter kvalitet, gemenskap och yrkesstolthet."Profil
Du har ordningssinne och förmåga att vara noggrann i ditt arbete. Du är serviceinriktad. Det krävs att du har goda kunskaper i svenska, och har inga problem att följa och förstå instruktioner.
Vi ser helst att du har yrkesbevis inom bygg. B-körkort erfordras.
Anställningsomfattning
Heltid
Anställningsform
Provanställning 6 månaderTillträde
Omgående eller enligt ökSå ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev.
Maila: info@wisab.se
Vid övriga frågor om tjänsten kontakta oss, 0498-21 21 50.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: info@wisab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wisab Bygg AB
(org.nr 556453-6737), https://www.wisab.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wisab Bygg Aktiebolag Jobbnummer
9472691