Trä- och metallslöjdslärare Turebergsskolan & Kärrdalsskolan
2026-02-13
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Turebergsskolan är en skola som ligger på gångavstånd från Sollentuna centrum. På skolan går cirka 230 elever i årskurserna F-9. Vi har också en RN-enhet med ca 25 rörelsenedsatta elever samt kommungemensamma undervisningsgrupper för ca 40 elever inom autismspektrat. Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete och arbetar aktivt för att skapa en tillgänglig skola för varje elev, och våra medarbetare kännetecknas av stort engagemang och hög kompetens. Vi arbetar varje dag förebyggande och kompensatoriskt för att stödja elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna!
Kärrdalsskolan är en liten F-6 skola där du har goda möjligheter att påverka. Skolan har i nuläget ca 240 elever i 10 klasser från F-6. Skolan ligger mitt i ett bostadsområde nära både skog och sjö och du kan även undervisa i vårt uteklassrum.
De senaste 4 åren har vi haft finalister med i Sollentunas pedagogpriser så du kommer till en skola med skickliga och engagerade kollegor som jobbar mycket med ledning och stimulans.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare i trä- och metallslöjd som vill inspirera elever och bidra till deras utveckling. Tjänsten är fördelad mellan Turebergsskolan (60 %) och Kärrdalsskolan (40 %). På Turebergsskolan finns även en enhet för rörelsehindrade elever och elever inom autismspektrat.
Genom att göra eleverna delaktiga i undervisningen väcker du och tar tillvara deras intresse och nyfikenhet och gör undervisningen spännande och innovativ. I mötet med eleverna utvecklar du ständigt dig själv och din roll som lärare. I ditt klassrum får alla elever möjligheten att lyckas och visa sina kunskaper på många olika sätt. Utöver pedagogiskt arbete bygger du relationer med dina kollegor och bidrar till skolans utveckling.
Hos oss möts du av engagerade kollegor, ett starkt värdegrundsarbete och en arbetsmiljö där vi tar ansvar för både varandra och vår omgivning. Elevhälsoteam, förstelärare och specialpedagogisk kompetens finns nära verksamheten och ger dig stöd i ditt dagliga arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen i trä- och metallslöjd med behörighet för årskurs 3-9.
Som person är du lyhörd och har en god förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar. Att leda, motivera och skapa engagemang hos elever är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Du har förmåga att arbeta självständigt och tar ansvar för ditt uppdrag, samtidigt som du har en stark samarbetsförmåga och bygger positiva, tillitsfulla relationer med både elever och kollegor. Du är utvecklingsinriktad och drivs av att ständigt utvecklas i din roll samt att bidra aktivt till skolans fortsatta utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa elever med rörelsehinder eller inom autismspektrat, samt om du har arbetat på mångkulturella skolor. Erfarenhet av att integrera digitala verktyg i undervisningen ses även som ett plus.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning kontrolleras utdrag ur polisens belastningsregister. Beställ gärna registerutdrag redan nu, om du inte har ett sedan tidigare.
Intervjuer kommer att hållas på plats i Sollentuna under eftermiddagen den 6 mars.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
