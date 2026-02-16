Trä- och metallslöjdlärare till Stigtomta Skola
2026-02-16
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor,17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi Trä- och metallslöjdlärare till Stigtomta Skola
Vår organisation
F-9-verksamheten omfattar 17 grundskolor och anpassad skola, fördelade på sju rektorsområden. Varje område har rektor, biträdande rektorer och elevhälsoteam. Med skolor både i tätort och på landsbygd arbetar vi för ökad likvärdighet, integration och hög kvalitet i den kommunala skolan.
De senaste åren har vi utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete och ett gemensamt språkutvecklande arbetssätt. Varje skola har schemalagd tid för konferenser, utvecklingsarbete och samverkan.
Om rektorsområdet
I rektorsområde D finns tre skolor. Stigtomta skola och Släbroskolan som är F-6 skolor och Råby som är F-3 skola. I rektorsområdet finns ca 750 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 samt tillhörande fritidshem. Rektorsområdet är på väg att expandera genom att det pågår en nybyggnation av Släbro anpassad för 700 elever.
Skolledningsgruppen arbetar tätt tillsammans och består av en rektor och fyra bitr. rektorer med tydliga ansvarsområden. Fokus ligger på en väl fungerande elevhälsa och arbetet med en ökad måluppfyllelse där kollegialt lärande är bärande.
Stigtomta skola - nykoping.sePubliceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas förmåga. En stark värdegrund och positiv elevsyn är mycket viktigt för oss.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.Kvalifikationer
Du har lärarexamen med inriktning trä-och metallslöjd. Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du har ett tydligt ledarskap, ett lågaffektivt förhållningssätt, tålamod, mod, struktur och engagemang. Du är en närvarande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. Du skapar tillitsfulla relationer till eleverna och deras vårdnadshavare.
Du har en vilja att samarbeta och ser möjligheter före svårigheter. Ett positivt förhållningssätt är något vi värderar högt.
Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
• Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
