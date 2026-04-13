Trä- och betongarbetare Skåne och Halland
2026-04-13
Nu söker vi nya trä- och betongarbetare i Skåne och Halland!
Vi har många nya spännande uppdrag i Skåne och Halland och behöver därför förstärka vår avdelning Civil South med både trä- och betongarbetare. Vill du vara med och modernisera framtidens infrastruktur så har vi ett jobb för dig!
Om vår verksamhet
Avdelning Civil South arbetar med mark-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Vi är ca 300 engagerade medarbetare som är uppdelade i olika produktionsgrupper inom vår geografi Skåne och Halland.
Inom vår produktionsgrupp Betong/Stora projekt bygger vi infrastrukturprojekt såsom broar, tunnlar, hamnar, reningsverk, vattentorn, pumpstationer, kraftledningsprojekt och projekt inom tyngre industribyggnation.
Vi värdesätter att ha våra egna yrkesmedarbetare som tillsammans med platschefer och arbetsledare driver våra projekt säkert, effektivt och framgångsrikt.
Tjänsterna som trä- eller betongarbetare
Som träarbetare hos oss arbetar du främst med formbyggnad för broar, stödmurar och grundkonstruktioner samt träform och systemform.
Som betongarbetare hos oss arbetar du främst med armering och gjutning för större betongkonstruktioner, som tex broar, stödmurar och grundkonstruktioner.
Arbetsuppgifterna varierar och utförs såväl självständigt som i små eller stora lag. En del dagar går arbetet enligt planerna - en del dagar behöver du använda din kreativa förmåga för att lösa de utmaningar som uppstått.
Hos oss är din säkerhet en självklar prioritet - vi erbjuder inte bara rätt skyddsutrustning, vi ser också till att den används på ett sätt som verkligen gör skillnad. Genom att kombinera omtanke med tydliga riktlinjer skapar vi en trygg och positiv arbetsplats där du kan känna dig både säker och delaktig.
Du är ett del av ett team där arbetsmiljö och laganda står i centrum!
Din profil som trä- eller betongarbetare
Du har yrkesbevis som trä- eller betongarbetare och minst 5 års erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från anläggningssidan.
Du är van att arbeta utifrån ritningar, har B-körkort samt behärskar svenska i tal och skrift.
Som person är du engagerad, resultatinriktad och tar ett stort ansvar för dina uppgifter. Du trivs med att vara en del av ett lag där du bidrar med ditt kunnande men också med en positiv attityd.
Du värdesätter ett företag som arbetar för en god arbetsmiljö och identifierar dig med våra värderingar: Ärlighet, Respekt och Tillit.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning. Du är anställd i antingen Skåne eller Halland men ditt arbetsområde omfattar hela vårt verksamhetsområde Skåne och Halland.
I enlighet med NCC:s säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på våra slutkandidater.
Vi erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Har du frågor är du välkommen att kontakta HR Specialist Åsa Hammarberg på 070-674 98 04. Sista ansökningsdag är den 30 april 2026, men urval och tillsättning kan ske löpande så ansök därför så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen kontakt med rekryterare samt säljare av annons- eller bemanningslösningar.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
https://www.ncc.se
Hyllie Boulevard 6 E (visa karta
)
205 47 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
NCC Kontakt
Åsa Hammarberg 070-6749804
9850114