TP Nordic söker efter nya medarbetare till vårt kontor i Solna!
Kundservicemedarbetare till internationellt e-handelsföretag - Stockholm
Startdatum: 08 Juni 2026
Vill du jobba i en roll där service, tempo och problemlösning står i fokus? Nu söker vi flera kundservicemedarbetare till vårt team i Stockholm (Solna), där du arbetar med kundservice kopplad till ett välkänt internationellt e-handelsföretag.
Detta är en heltidsanställning (100 %).
Om rollen
I rollen arbetar du med inkommande kundkontakter och hjälper kunder med frågor kopplade till beställningar, leveranser och serviceärenden, exempelvis:
Beställningar, ändringar och orderstatus Leveranser och leveransrelaterade frågor Returer och reklamationer Allmän kundsupport och vägledning
Du sätter dig in i kundens behov och guidar dem till en lösning på ett tydligt, engagerat och serviceinriktat sätt.
Rollen passar dig som trivs i ett högt tempo, gillar att arbeta med människor och motiveras av att lösa problem i varje kundkontakt.
Arbetstider
Måndag-söndag: 09:00-19:00
(Arbetet är schemalagt inom våra öppettider)
Det här erbjuder vi dig
Ingångslön för tjänsten är cirka 21 000 kr per månad, exklusive eventuella OB-tillägg Betald utbildning - vi ger dig rätt förutsättningar från start Trygga villkor enligt kollektivavtal Heltidsanställning (100 %) 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning Friskvårdsbidrag En inkluderande och energifylld arbetsplats Personalaktiviteter, tävlingar och annat kul Möjlighet att utvecklas inom TP Nordic
Vem är du?
Vi tror att du:
Har ett stort intresse för service och att hjälpa människor
Är kommunikativ, lösningsorienterad och ansvarstagande
Trivs i ett högt tempo och gillar variation i arbetet
Har förmåga att anpassa din kommunikation efter kundens behov
Trivs i en teamorienterad miljö
Har god digital vana och känner dig bekväm i olika system
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Du är lugn i stressiga situationer, har ett professionellt bemötande och drivs av att skapa en positiv upplevelse för varje kund.
Att jobba på TP Nordic
TP Nordic är ett växande företag där människor står i fokus. Hos oss får du en tydlig start, stöttande kollegor och goda möjligheter att utvecklas. Vi värdesätter engagemang, samarbete och en positiv arbetsmiljö.
Viktig information om rekryteringsprocessen
Alla kandidater genomgår obligatoriska bakgrundskontroller, och gymnasieexamen är ett krav. Du kommer även att få genomföra olika tester under rekryteringsprocessen. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Efter att du skickat in din ansökan får du tillgång till en digital intervju via vår chatbot Hubert, som tar cirka 10-15 minuter. Vi rekommenderar att du genomför intervjun inom 48 timmar för att processen ska gå smidigt.
Läs gärna denna artikel innan intervjun för tips och förberedelser: https://my.hubert.ai/advice-before-hubert-interview/sv-se
Syftet med Hubert-intervjun är att ge alla kandidater samma möjlighet att visa upp sig och säkerställa en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7616135-1961553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teleperformance Nordic AB
https://career.teleperformancecareer.com
Råsundavägen 2 (visa karta
)
169 67 SOLNA Arbetsplats
Teleperformance Nordic Jobbnummer
9870500