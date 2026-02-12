Totalförsvarsutvecklare till Norra Civilområdeskansliet
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Civilområdeskansli / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-02-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Civilområdeskansli i Luleå
Vill du bli en del av något större och bidra till att utveckla det civila försvaret i norra Sverige?
Bakgrund
Sedan 1 oktober 2022 är Sverige indelat i sex civilområden.
Länsstyrelsen Norrbotten är civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att samordna det Norra civilområdet, som består av Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Landshövdingen i Norrbotten är civilområdeschef och leder arbetet med stöd av ett civilområdeskansli. Kansliet som består av kanslichef och 12 medarbetare befinner sig i en utvecklingsfas. Vårt uppdrag handlar om planering, samverkan och förberedelser inför och vid höjd beredskap, Vi har också uppdrag inför och vid fredstida kriser.
Om jobbet
Civilområdeskansliet har en spännande roll i arbetet med att utveckla det civila försvaret i norra Sverige. Vi söker nu en medarbetare som med helhetssyn och god förmåga till samarbete och planering kan bidra till att utveckla verksamheten på civilområdeskansliet.
Du ingår i en arbetsgrupp med drivna och engagerade kollegor, där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter till varandra som ett sätt att lära och öka vår gemensamma förmåga. Du kommer samverka med andra kollegor internt inom myndigheten, externa aktörer på både regional, högre regional och nationell nivå som till exempel andra länsstyrelser, kollegor vid andra civilområdeskanslier och nationella myndigheter samt Försvarsmakten.
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Sammanhållande och drivande för vårt arbete med planering och utveckling av vår förmåga till ledning och samverkan vid fredstida kriser och inför och vid höjd beredskap Sammanhållande och drivande i vårt arbete med processer och metoder för rapportering och lägesbild Förbereda, planera och vara sammanhållande för kansliets deltagande i övningar på regional, högre regional och nationell nivå. I samarbete med bland andra Försvarsmakten, länsstyrelserna, sektorsansvariga myndigheter och kollegorna på kansliet utveckla beredskapsplanering för det civila försvaret inom civilområdet. Delta i arbetsmöten och nätverk på den nationella och högre regionala nivån för att utveckla det civila försvaret. Ibland är du sammankallande och leder möten. I övrigt förekommande arbetsuppgifter inom civilområdeskansliet såsom remissarbete, handläggning av ärenden med mera.
Om dig
Vi söker dig som har
- Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet från arbete inom krisberedskap eller totalförsvar i kommun / kommunalt bolag, region, statlig myndighet / statligt bolag eller näringslivet med närliggande uppdrag
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- Erfarenhet av projektledning, ledning och samordning av processer, analys eller utredningsarbete, då du kommer att arbeta med planering och rapportskrivning som en del av din dagliga verksamhet.
Som person trivs du i en utåtriktad roll där du är van att genomföra presentationer, hålla i utbildningsmoment och leda möten eller projekt/processer framåt. Du tar initiativ och arbetar strukturerat genom att planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt inom givna eller egna uppsatta tidsramar. Du inger förtroende och är bra på att arbeta tillsammans med andra genom ett lyhört, prestigelöst och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Arbetet är i ständig utveckling, det innebär att du behöver ha en flexibel inställning till arbetsuppgifter och arbetssätt och ha lätt för att anpassa dig. Du har också lätt för att se möjligheter i förändringar. Du är analytisk förmåga och har ett brett perspektiv på frågor och förstår kopplingar mellan områden och åtgärder, händelsers konsekvenser och långsiktiga effekter och bidrar med förslag till lösningar.
Vi ser det som meriterande om du har
- Erfarenhet av handläggning av ärenden i offentlig verksamhet med beaktande av offentlighet och sekretess.
- Erfarenhet av att samarbeta och samverka med olika aktörer i samhället.
- Arbetat inom eller i eller samarbete med, Försvarsmakten.
- Erfarenhet av arbete med utveckling av organisationsstruktur och övningsfrågor.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Bra att veta
Vi använder oss av sex månaders provanställning.
Vårt arbete bedrivs till största del på plats på vårt kontor i Luleå. Resor förekommer.
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd. Publiceringsdatum2026-02-12Övrig information
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-2401-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Norrbottens län
(org.nr 202100-2478) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Civilområdeskansli Kontakt
Karin Börjesson 010-2255260 Jobbnummer
9739983