Totalförsvarshandläggare till civilområdeskansliet
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Civilområdeskansli / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-07-29
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Civilområdeskansli i Luleå
Vill du bli del av något större och bidra till utvecklingen av det civila försvaret?
Sedan 2022 är Sverige indelat i sex civilområden. Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för samordningen av Norra civilområdet, som omfattar Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Uppdraget leds av landshövdingen i rollen som civilområdeschef, med stöd av civilområdeskansliet.
Kansliet har en spännande roll i att utveckla och samordna det civila försvaret. Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas där arbetssätt, processer och samverkansformer fortsätter att formas. Det innebär stora möjligheter att påverka, bidra med idéer och vara med och lägga en långsiktigt hållbar grund för verksamheten.
Om jobbet
Som totalförsvarshandläggare arbetar du med att utveckla och stärka det civila försvaret inom Norra civilområdet. Det är en bred och varierad roll för dig som trivs när du får kombinera strategiskt utvecklingsarbete med praktiskt genomförande, och som motiveras av att samverka med många olika aktörer för att nå gemensamma mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Delta i och utveckla beredskapsplanering tillsammans med bland annat Försvarsmakten, länsstyrelser och sektorsansvariga myndigheter, exempelvis inom befolkningsskydd
planera, samordna och delta i möten och nationella nätverk, där du ibland också är sammankallande och leder möten
planera, genomföra och följa upp övningar på regional, högre regional och nationell nivå
bidra till utveckling av processer, metoder och arbetssätt för rapportering och lägesbilder
handlägga ärenden, remisser och andra uppgifter som ingår i civilområdeskansliets verksamhet.
Du blir en del av ett engagerat team med 13 drivna kollegor där kunskapsutbyte, samarbete och gemensamt ansvar är en naturlig del av vardagen. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor inom länsstyrelsen och med aktörer på regional, högre regional och nationell nivå, exempelvis andra länsstyrelser, övriga civilområdeskanslier, nationella myndigheter och Försvarsmakten.
Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.
Om dig
Vi söker dig som vill vara med och utveckla en verksamhet med stor betydelse för samhällets beredskap och civila försvar. Du trivs i en miljö där uppdrag och arbetssätt fortsätter att utvecklas och där du får vara med och skapa struktur, bygga goda samarbeten och omsätta idéer till praktiska lösningar.
Vi söker dig som har:
för området relevant högskole/universitetsutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av arbete inom krisberedskap eller totalförsvar från kommunal verksamhet, region, statlig myndighet, statligt eller kommunalt bolag eller näringslivet med närliggande uppdrag
erfarenhet av att leda eller samordna projekt, processer, utvecklingsarbete, analys eller utredningar
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, vana att skriva rapporter
Du trivs med en utåtriktad roll där du aktivt deltar i eller leder möten, håller presentationer eller utbildar, samt för processer framåt tillsammans med andra. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla samarbeten med ett lyhört, prestigelöst och smidigt arbetssätt. Du har ett helhetsperspektiv, är analytisk och ser samband mellan olika delar samtidigt som du har förmåga att omsätta analyser till konkreta lösningar. För att lyckas i rollen är du strukturerad, initiativtagande och utför ditt arbete på ett effektivt sätt inom givna eller egna uppsatta tidsramar.
Eftersom verksamheten utvecklas kontinuerligt är det viktigt att du är flexibel, ser möjligheter i förändring och uppskattar att bidra till att bygga upp och vidareutveckla arbetssätt och strukturer tillsammans med dina kollegor.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
ärendehandläggning och tillämpning av offentlighets – och sekretesslagstiftning inom offentlig verksamhet
erfarenhet av samverkan mellan olika samhällsaktörer
erfarenhet av arbete inom eller i nära samarbete med Försvarsmakten
erfarenhet av arbete med övningsverksamhet.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Vi använder oss av sex månaders provanställning.
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig:
Goda utvecklingsmöjligheter
Individanpassade anställningsvillkor
Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd.Publiceringsdatum2026-07-29Övrig information
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och för att vara en inkluderande arbetsplats. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Norrbottens Län
(org.nr 202100-2478), https://www.lansstyrelsen.se/
Stationsgatan 5 (visa karta
)
971 86 LULEÅ Arbetsplats
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Civilområdeskansli Kontakt
Fackliga företrädare för Saco och ST nås via växel 010-2255000 Jobbnummer
10014674