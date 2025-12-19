Torsby kommun söker timvikarier till förskola, grundskola och gymnasieskola
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden / Grundskollärarjobb / Torsby Visa alla grundskollärarjobb i Torsby
2025-12-19
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden i Torsby
Vill du ha ett meningsfullt och varierande arbete där du gör skillnad för barn och elever? Torsby kommun söker nu engagerade timvikarier till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola.
Som timvikarie får du möjlighet att arbeta i olika verksamheter runt om i kommunen och bidra till en trygg, lärorik och inspirerande vardag för barn och elever.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Torsby kommuns viktiga arbete för framtidens generationer!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet, men kan bland annat innebära att:
* Stötta ordinarie personal i det pedagogiska arbetet,
* Ansvara för barngrupp eller klass,
* Bidra till en trygg och positiv lärmiljö,
* Följa verksamhetens rutiner och värdegrund
Vi erbjuder
* Ett flexibelt arbete som passar dig som studerar, är pensionär eller söker extraarbete,
* Värdefull erfarenhet inom pedagogisk verksamhet,
* Möjlighet att göra skillnad i barns och elevers vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har ett intresse för arbete med barn och unga,
* Är ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig,
* Har god förmåga att skapa trygghet och struktur,
* Meriterande med utbildning eller erfarenhet inom förskola/skola.
Personlig lämplighet beaktas.
ÖVRIGT
Registerkontroll via Polismyndigheten kommer att genomföras enligt bestämmelser för skolans verksamhetsområde.
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.
Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag.
Läs mer: Torsby kommuns webbplats Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bun 2025/43". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Torsby kommun
(org.nr 212000-1777) Arbetsplats
Torsby kommun, Barn- och utbildningsnämnden Kontakt
administratör, Kvistberg, Stöllet
Lina Rimnäs +4656016250 Jobbnummer
9656437