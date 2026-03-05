Torrsugsoperatörer med C-kort till Industrirengöring, Enerco
2026-03-05
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Kort om tjänsten
Vår verksamhet inom industrirengöring växer kraftigt och vi fortsätter att stärka vår position som en pålitlig partner inom rengöringstjänster för industriella miljöer. Nu expanderar vi vår närvaro i Västerbotten och söker fler engagerade Torrsugsoperatörer med c-kort till vår verksamhet i Skellefteå.
Som torrsugsoperatör hos oss är du en nyckelperson ute hos våra industrikunder. Tillsammans med ditt team säkerställer du att lokaler, anläggningar och produktionsmiljöer hålls rena, säkra och fullt fungerande. Du ansvarar för att ta med rätt utrustning ut till arbetsplatsen och är aktivt delaktig i hela arbetsprocessen.
I rollen får du en unik möjlighet att arbeta nära några av regionens ledande industrier. Arbetsmiljöerna varierar och kan omfatta allt från värmeverk och tillverkningsindustrier till uppdrag inom byggsektorn. Vi utför alla förekommande arbeten inom industrirengöring, inklusive arbete på hög höjd och i slutna utrymmen. Självklart är våra team utbildade och utrustade för att utföra arbetet säkert och effektivt - oavsett miljö.
Erfarenhet av industrirengöring
C-körkort (krav)
Giltigt YKB är meriterande
Erfarenhet av arbete med torrsugsbilDina personliga egenskaper
Du är engagerad, tar ansvar och trivs när arbetsdagarna varierar. Du fungerar bra tillsammans med andra, bidrar till ett bra arbetsklimat och hjälper till där det behövs. Vi har roligt på jobbet, stöttar varandra i vardagen och tror på samarbete snarare än prestige.
Arbetet är fysiskt, så det är viktigt att du trivs med att vara i rörelse och att arbeta praktiskt. Du uppskattar ett jobb där dagarna ser olika ut och där flexibilitet är en naturlig del av arbetet. Varför rollen är viktig
Som torrsugsoperatör inom industrirengöring spelar du en avgörande roll för att våra kunders verksamheter ska fungera säkert och effektivt. Genom ditt arbete bidrar du till ökad driftsäkerhet, bättre arbetsmiljöer och minskade produktionsstopp. Ditt arbete gör skillnad - både för kundernas anläggningar och för människorna som arbetar där varje dag.
Några ord från din framtida chef
"Hej! Jag heter Peter Johansson och ansvarar för den dagliga verksamheten. Jag ser fram emot att välkomna fler kollegor till vårt team. Hos oss jobbar vi nära varandra och hjälps åt, säkerheten är alltid viktigast, du ska komma hem från arbetet i samma säkra skick som du startade din dag och det är alltid okej att fråga, säga till och komma med idéer. Trivs du med omväxlande dagar i högt tempo tillsammans med andra så tror jag att du kan passa bra hos oss. Jag ser fram emot din ansökan och hoppas vi ses i framtiden"
Våra värderingar
Du delar Enercos grundvärderingar som genomsyrar allt vi gör: säkerhet, effektivitet, kvalitet, innovation och samverkan. För oss är dessa inte bara ord - de är en naturlig del av vårt dagliga arbete och vårt sätt att samarbeta med både kollegor och kunder.Så ansöker du
Vill du vara med på vår tillväxtresa, utvecklas i din yrkesroll och bidra till företagets fortsatta framgång? Då är detta tjänsten för dig.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut - så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556962-5188), https://karriar.enerco.se
Mejselgatan 4 (visa karta
)
