Torekällberget söker djurskötare och värdar, sommarsäsong
Södertälje kommun / Djurskötarjobb / Södertälje
2026-01-20
Kort om oss
Torekällberget är Södertälje kommunala museum med uppdrag att förvalta och förmedla kunskap om Södertäljes och den omgivande bygdens lokalhistoria. Torekällberget är ett besöksmål, ett museum och en mötesplats för både lokala och långväga gäster. Varje år besöks museet av drygt 100.000 besökare.
Läs gärna mer om Torekällberget på vår hemsida: www.torekallberget.se

Arbetsuppgifter
Inför sommaren söker vi värdar till Lilltorpet som är en historisk lekmiljö utomhus. Tjänsten som värd på Lilltorpet kombineras med arbete som djurvårdare.
Vi söker dig som vill vara på plats och bidra till en lustfylld och kunskapsrik upplevelse för våra besökare. Tjänsternas omfattning varierar och vi söker personal som kan arbeta hela eller delar av perioden maj t o m mitten av augusti. Vi ser helst att du kan jobba minst 6 veckor sammanhängande. Helgtjänstgöring ingår. Arbetet sker dagtid och kan variera inom tidsramen 7:30-16:30. Vid evenemang och program kan avvikande arbetstider förekomma.
På Lilltorpet:
På Lilltorpet får barn leka, de får hoppa i halm, lyssna på sagor och klappa får i klapphagen. Din uppgift är att vara värd för Lilltorpet och dess omgivning. Det innebär att välkomna och bistå våra besökare under deras besök. Du ser till att det är ordning på torpet, att halmen är på plats i halmhoppningen, att leksakerna är i gott skick och att gårdsplanen krattas. Du har hand om och ansvarar för klapphagen och varje dag håller du olika aktiviteter för besökarna, likt sagoläsning och käpphästhoppning. Du arbetar utomhus i historisk dräkt.
Som djurvårdare:
Arbetsuppgifterna är de vanligt förekommande inom djurhållning; framför allt mockning, renhållning, fodring och tillsyn av djuren. Utöver de rena djuruppgifterna så innebär vårt arbete att vi finns där för våra besökare; välkomnar och berättar om djuren och livet förr, håller i djurvisningar, har ponnyridning, handleder praktikanter och personer som arbetstränar, samt viss områdesskötsel.
De djur som finns på Torekällberget är gutefår, roslagsfår, jämtgetter, bohuskullor, linderödsvin, gotlandskaniner, gotlandsruss, ölandshöns och ölandsgäss.
Vem är du?Dina personliga egenskaper
• För att trivas bör du tycka om att samarbeta i en arbetsgrupp men också att ta eget ansvar, egna initiativ och att arbeta självständigt med att välkomna besökare.
• Du är serviceinriktad och kommunikativ, har ett driv och en hög ambitionsnivå.
• Du ska trivas med att arbeta med både människor och djur samt ha ett gott "djuröga".
• Din förmåga till gott värdskap är av stor vikt och personlig lämplighet kommer att väga tungt vid rekryteringen.Kvalifikationer
• Vi vill att du behärskar svenska flytande i tal och skrift samt att du har mycket goda kunskaper i engelska. Övriga språk är meriterande
• Du ska ha fyllt 18 år.
• Är utbildad djurvårdare eller hästskötare, dvs ha gått naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk/hästhållning/djurvård på gymnasiet eller ha en utbildning som bedöms som likvärdig.
• Har arbetat med stora djur och omfattande vana av hästar sedan tidigare, genom både skötsel och ridning eller körning.
Meriterande:
• Det är meriterande om du kan köra häst samt har arbetserfarenhet som djurvårdare på liknande anläggning.
• Erfarenhet av eller utbildning inom arbete med barn.
• Erfarenhet från arbete på friluftsmuseum, 4h gård eller liknande verksamhet.
• Erfarenhet av kundbemötande, försäljning eller motsvarande.
• Har körkort B
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en underbar miljö, tillsammans med engagerade kollegor.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning, timavlönad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Djurskötare
Djurskötare
Nadja Dahlström nadja.dahlstrom@sodertalje.se 08-523 049 58
9694264