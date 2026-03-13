Töreboda kommun Vård och omsorg söker Undersköterska till Äldreboende
2026-03-13
Undersköterskor till äldreomsorgens särskilda boende, Björkängen och Krabbängsgården
Vill du göra skillnad varje dag? Bli en del av vårt engagerade team inom äldreomsorgen!
Töreboda är en liten kommun med fantastiska möjligheter. I Töreboda är avstånden korta och naturen närvarande. Vi har närhet till varandra och det skapar en fin 'vi' känsla.
Töreboda kommun söker nu ett antal undersköterskor till äldreomsorgen. Kommunens värdegrund - Tillväxt, Trygghet och Tillsammans - genomsyrar vårt arbete och vi ser fram emot att välkomna dig till vår gemenskap. Vi har nu lediga tjänster på särskilt boende
Det finns möjlighet att välja sysselsättningsgrad. Vid en eventuell intervju ges mer information om tjänstgöringsgrad och schema.
Vi arbetar teambaserat utifrån ett aktiverande förhållningssätt. Målsättningen i arbetet är att arbeta nära brukare och att bidra till deras självständighet. Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du gör skillnad för dom vi är till för.
För att lyckas i din roll bör du vara social och ha ett gott bemötande. Vi värdesätter också att du är flexibel och har god samarbetsförmåga.
KVALIFIKATIONER:
Du som söker ska vara utbildad undersköterska . Gärna ha bevis om skyddad yrkestitel. Har du även en specialistundersköterskeutbildning så är det meriterande.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Grundläggande digital kompetens
Vi ser gärna att du har erfarenhet av vårdarbete, kunskaper i dokumentation och i att arbeta i verksamhetssystemet Life Care.
ARBETSUPPGIFTER
I ditt uppdrag ingår att ge en god personlig omvårdnad med hänsyn till brukarnas individuella behov och dennes självbestämmande, samt att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter delegerade från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HSL) såsom läkemedelshantering, såromläggning med mera.
I uppdraget ingår även att:
• arbeta med palliativ vård i livets slutskede
• ha ett socialt och rehabiliterande arbetssätt
• kommunicera med patienter, anhöriga och andra professioner i verksamheten samt andra aktörer
• dokumentera i patientjournalen Lifecare enligt socialtjänstlagen
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
KÖRKORT:
Vi ser gärna att du har körkort
TJÄNSTER: Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 26-04-06
Individuell lönesättning. Kommunala avtal. Fullständiga ansökningshandlingar.
Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om vad Skaraborg och Töreboda kommun har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besökhttps://www.livetiskaraborg.se/kommuner/toreboda Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref nr 29/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda kommun
(org.nr 212000-1678) Arbetsplats
Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef, Björkängens äldreboende
Cristine Lundell Eriksson 0506-18197 Jobbnummer
9796503