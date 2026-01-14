Töreboda kommun Vård och omsorg söker Undersköterska, Natt
2026-01-14
, Mariestad
, Gullspång
, Karlsborg
, Tibro
, Skövde
ARBETSPLATS:
Särskilt boende på Björkängens äldreboende, nattjänstgöring kl. 21-07,
Björkängens SÄBO består av följande enheter;
• Sida / Börstorpsgatan 8 A-B
Aspen Blå = 11 boende
Aspen Gul = 10 boende med inriktning kognitiv svikt/psyk/yngre målgrupp
Linden Grön = 11 boende
Linden Röd = 10 boende
• Sida Börstorpsgatan 8 E-F
Ekebacken Blå = 10 demensboende
Ekebacken Grön = 11 demensboende
Korttiden = 10 platser för rehabilitering, avlastning,/växelvård, palliativ vård, väntar på SÄBO
Ni är 6 nattpersonal fördelade på hela Björkängen, 3 per sida som tillsammans med en nattsjuksköterska ansvarar för dessa 73 personer.
Som nattpersonal behöver man ha vana från omvårdnadsarbete och kunna ta eget ansvar, vara självständig och trygg i sin yrkesroll.
Vi samarbetar även med nattpatrullen, så några i nattgruppen kan även tjänstgöra där samt på Krabbängsgårdens SÄBO i Moholm vid behov.
Töreboda är en liten kommun med smått fantastiska möjligheter. I Töreboda är avstånden korta och naturen närvarande. Här finns ett gott företagsklimat, ett rikt föreningsliv och ett besöksmål som lockar människor från hela världen.
Töreboda Kommun är en arbetsplats där vi hela tiden utgår ifrån våra tre T: Tillväxt, trygghet och tillsammans. Vi har närhet till varandra och det skapar en fin 'vi' känsla.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med fantastiska kollegor! Du är en ansvarstagande och serviceinriktad person som sätter individens behov i centrum. Du är bra på att samarbeta med kollegor, brukare, anhöriga och andra samarbetspartners både inom och utom den egna organisationen. Vi förutsätter att du har lätt för att skapa relationer och att du har ett respektfullt bemötande. Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra brukare. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga. Som undersköterska ansvarar du för att brukaren får den omsorg och hälso- och sjukvård samt det stöd som situationen kräver.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Omvårdnadsarbete på särskilt boende
• Tillgodose brukarnas individuella behov av omsorg och omvårdnad
• Genomföra delegerade sjukvårdsinsatser som sker enligt hälso- och sjukvårdslagen
• Besvara trygghetslarm
• Dokumentera i Lifecare enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.
• Arbetssättet präglas av ett aktiverande/rehabiliterande synsätt där individens egna kunskaper och förmågor sätts i första hand. Träning, motivering och social gemenskap är viktiga ingredienser.Kvalifikationer
Undersköterska med goda kunskaper i personcentrerad omvårdnad. Det är viktigt att du har god förmåga att samverka med andra, eftersom du arbetar i team med olika yrkesgrupper. Det förutsätts också att du har ett gott tålamod, ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt. Kunskaper i BPSD och Senior Alert är meriterande.
Du arbetar omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med de boende. Det innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga. Vi värdesätter att du kan ta egna beslut, har en god självkännedom och ett gott humör.
Arbetet kräver att du har en god samarbetsförmåga och lätt kan sätta dig in i nya arbetsförhållanden.
Vi vill att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ANSTÄLLNINGSFORM:
Tillsvidareanställning.
Då vi jobbar för att tillgodose önskade sysselsättningsgrader kan man få en högre sysselsättningsgrad där tid utöver grundschema arbetas flexibelt utifrån verksamhetens behov.
ÖVRIGT
TILLTRÄDE: 26-03-19 eller utifrån överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
ANSÖKAN:
Ansökan skall med angivande av ref nr vara Töreboda kommun Personalenhet, Box 83, 545 22 Töreboda eller via länken senast 2026-02-15
Fullständiga ansökningshandlingar.
Vill du veta mer om vad Skaraborg och Töreboda kommun har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser?
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref nr 5/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda kommun
(org.nr 212000-1678)
Börstorpsgatan 8A-G (visa karta
)
545 31 TÖREBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Björkängen Kontakt
Enhetschef
Susanne Birgersson 0506-18052 Jobbnummer
9682984