Töreboda kommun söker Stödpedagog till Kompassen, LSS
2025-11-10
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för personer med funktionsnedsättning? Vi söker nu en engagerad stödpedagog till vår gruppbostad Kompassen i Töreboda kommun.
Idag finns drygt 200 anställda inom LSS, socialpsykiatri och personlig assistans i Töreboda Kommun. Tillsammans skapar och utvecklar anställda verksamheten för att kunna ge bästa stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
I verksamhetens team arbetar stödassistenter, stödpedagog samt enhetschef. Ytterligare professioner i teamet är arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast.
Som Stödpedagog deltar du i det vardagliga arbetet och bidrar med din fördjupade pedagogiska kompetens i den enskildes dagliga liv. Insatserna/stödet utgår ifrån den enskildes individuella behov för att främja deras utveckling, stimulans och delaktighet. Du planerar och utför arbetsuppgifter som innebär aktiviteter, pedagogisk struktur, personlig omvårdnad, dokumentation, och upprättande av genomförandeplaner.
I ditt uppdrag stödjer, planerar, handleder och inspirerar du dina kollegor i det pedagogiska arbetet samt utvecklar arbetet i verksamheten i samverkan med kollegor och enhetschef. Du stöttar individen i vardagen genom att skapa en förutsägbar, hanterbar och begriplig tillvaro och ger ett professionellt stöd genom att stärka individen i sin vardag och skapa förutsättningar till utveckling och ett självständigt liv. Detta ställer krav på självständighet, förståelse för medarbetarnas behov av utveckling gällande kunskaper och färdigheter.
Tjänsten erbjuder ett utvecklande och utmanande arbete med stort ansvar att självständigt driva processer och frågor framåt, med stöd av enhetschef och övriga stödpedagoger i nätverket. Du kommer ha din huvudplacering på gruppbostad. I uppdraget som stödpedagog kan det även bli aktuellt att arbeta på andra enheten i olika pedagogiska uppdrag när behovet finns.
Du är ett stöd för dina kollegor i arbetet med social dokumentation, genomförandeplaner och övrig dokumentation.Kvalifikationer
Vi på Kompassen söker nu en varm och engagerad stödpedagog som har ett genuint intresse av att arbeta med människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Du ska ha 200 yrkeshögskolepoäng eller minst 60 högskolepoäng inom för enheten relevant utbildningsområde. Erfarenhet av att arbeta inom LSS-verksamheter är ett krav.
Du är empatisk, lyhörd och har god pedagogisk och reflekterande förmåga. Du är strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att planera. Du ska ha god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta i team samt ta ansvar för dina och de gemensamma uppgifterna med brukarnas bästa i fokus. Som stödpedagog ska du tillämpa ett etiskt förhållningssätt som främjar den enskildes självbestämmande, integritet och delaktighet.
Det är meriterande med kunskap om AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, kognitiva hjälpmedel och välfärdsteknik.
B-körkort krävs samt goda kunskaper i svenska, både tal och i skrift.
VI ERBJUDER
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Du blir en del av en varm arbetsgrupp där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och kunskaper med varandra samt har en god sammanhållning. Du får en arbetsplats där vi arbetar aktivt med delaktighet och medskapande.
Hos oss får du kompetensutveckling via Yrkesresan individuellt och tillsammans med dina kollegor. Vi är den lilla kommunen med stort hjärta och närheten till varandra i alla led är något vi värnar om. Som anställd hos oss får du friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, medlemskap i personalklubben samt möjlighet till både digital och övrig kompetensutveckling.
ÖVRIGT
Arbetstid avser dag, kväll, sovande jour samt helg.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Arbetet utgår från IBIC och dokumentation sker i LifeCare.
Vid anställningen begärs utdrag ur Polisens belastningsregister. Referenstagning och bakgrundskontroll ingår i rekryteringsprocessen.
Intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag !
TILLTRÄDE
Snarast eller enligt överenskommelse.
OM ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Töreboda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in fullständiga ansökningshandlingar. Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Intervjuer kan komma ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.
Sista ansökningsdag 251212 Ange ref nr 65/25 i din ansökan. Tillsättning kan ske löpande under ansökningstiden
Vill du veta mer om vad Skaraborg och Töreboda kommun har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/toreboda
Kompassen Gruppboende Kontakt
