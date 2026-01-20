Töreboda kommun söker stödassistent till LSS-gruppbostad - Kilagården
Vill du arbeta i en verksamhet där ditt engagemang gör verklig skillnad i människors vardag? Nu söker vi stödassistent till gruppbostaden Kilagården, en LSS-verksamhet i Töreboda kommun där delaktighet, trygghet och livskvalitet står i centrum.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Som stödassistent på Kilagården arbetar du för att skapa goda och jämlika levnadsvillkor för personer med olika funktionsnedsättningar. Vi vill att varje individ ska ges möjlighet att leva ett liv så likt andras som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, resurser och förmågor. Vi vill hela tiden förbättra verksamheten med ett salutogent fokus på uppdraget.
Arbetet präglas av ett helhetsperspektiv där vi värnar om den enskildes självbestämmande och inflytande. Vi vill arbeta aktivt utifrån vår värdegrund och strävar efter att alla som bor hos oss ska känna sig trygga, sedda och nöjda med det stöd de får. På Kilagården finns det nio tjänster. Det finns ett stort engagemang i att förbättra verksamhetens kvalitet inom en rad olika områden.Dina arbetsuppgifter
I rollen som stödassistent ger du stödjande, motiverande och aktiverande insatser i de boendes vardag. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
• ge individuellt anpassat stöd och vägledning
• arbeta utifrån genomförandeplaner
• dokumentera enligt gällande lagstiftning
• samarbeta nära kollegor och andra yrkesgrupper
• arbeta självständigt med gott omdöme och ansvar
Arbetet kan innebära praktiska moment och tunga lyft.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller likvärdig utbildning
• erfarenhet av arbete inom LSS eller med målgruppen
• god förmåga att kommunicera och skapa trygghet
• ett professionellt förhållningssätt där brukaren alltid står i fokus
Personlig lämplighet är mycket viktig. Du är ansvarstagande, strukturerad, flexibel och har initiativförmåga. Du har en lugn och trygg personlighet samt hög social kompetens.Kvalifikationer
• B-körkort (manuell växellåda)
• Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning
Anställningsvillkor
• Omfattning: 80-100 %
• Anställningsform: Tillsvidare
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Lön: Fast månadslön
• Urval sker löpande.
Om arbetsgivaren
Det vi gör är viktigt - dygnet runt, året om. Töreboda kommun är en trivsam arbetsplats belägen vid Göta kanal, med närhet till vacker natur. Här arbetar vi tillsammans för att möta dagens behov och samtidigt utveckla framtidens hållbara Töreboda. Hos oss finns goda möjligheter till utveckling, och inkludering och mångfald är en självklar del av vår vardag.
Vi växer - och hoppas att du vill bli en del av vårt team inom LSS.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare.
Vill du veta mer om vad Skaraborg och Töreboda kommun har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besökhttps://www.livetiskaraborg.se/kommuner/toreboda Så ansöker du
