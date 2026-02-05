Töreboda kommun söker stödassistent till LSS gruppbostad - Trappan
2026-02-05
Vill du arbeta i en verksamhet där ditt engagemang gör verklig skillnad i människors vardag? Nu söker vi stödassistent till gruppbostaden Trappan, en LSS-verksamhet i Töreboda kommun där delaktighet, trygghet och livskvalitet står i centrum.
I verksamhetens team arbetar stödassistenter, stödpedagog samt enhetschef. Ytterligare professioner i teamet är arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent på Trappan arbetar vi för att skapa goda och jämlika levnadsvillkor för personer med olika funktionsnedsättningar. Vår utgångspunkt är att varje individ ska ges möjlighet att leva ett liv så likt andras som möjligt - utifrån sina egna förutsättningar, resurser och förmågor.
Arbetet präglas av ett helhetsperspektiv där vi värnar om den enskildes självbestämmande och inflytande. Vi arbetar aktiv utifrån vår värdegrund och strävar efter att alla som bor hos oss ska känna sig trygga, delaktiga och nöjda med det stöd de får.
På Trappan finns sex engagerade medarbetare som brinner för kvalitet och förbättringsarbete. Tillsammans utvecklar vi verksamheten inom flera områden och värnar om ett öppet och stöttande arbetsklimat där idéer tas tillvara.
I rollen som stödassistent ger du stödjande, motiverande och aktiverande insatser i de boendes vardag. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
• ge individuellt anpassat stöd och vägledning
• arbeta utifrån genomförandeplaner
• dokumentera enligt gällande lagstiftning
• samarbeta nära kollegor och andra yrkesgrupper
• arbeta självständigt med gott omdöme och ansvar
Arbetet kan innebära praktiska moment och tunga lyft.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller likvärdig utbildning
• erfarenhet av arbete inom LSS eller med målgruppen
• god förmåga att kommunicera och skapa trygghet
• ett professionellt förhållningssätt där brukaren alltid står i fokus
Personlig lämplighet är mycket viktig. Du är ansvarstagande, strukturerad, flexibel och har initiativförmåga. Du har en lugn och trygg personlighet samt hög social kompetens.Kvalifikationer
• B-körkort
• Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning samt referenstagning.
Anställningsvillkor
• Omfattning: 80%
• Anställningsform: Tillsvidare
• Tillträde: 1 maj.
• Lön: Fast månadslön
• Urval sker löpande.
Om arbetsgivaren
Det vi gör är viktigt - dygnet runt, året om. Töreboda kommun är en trivsam arbetsplats belägen vid Göta kanal, med närhet till vacker natur. Här arbetar vi tillsammans för att möta dagens behov och samtidigt utveckla framtidens hållbara Töreboda. Hos oss finns goda möjligheter till utveckling, och inkludering och mångfald är en självklar del av vår vardag.
Vi växer - och hoppas att du vill bli en del av vårt team inom LSS.
Sista dag att ansöka är 20260307
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare.
Vill du veta mer om vad Skaraborg och Töreboda kommun har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser?
Besök: https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/toreboda Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref nr 12/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda kommun
(org.nr 212000-1678) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Töreboda Kommun Kontakt
Enhetschef
Louise Eriksson 0506-18284 Jobbnummer
9725729