Töreboda kommun söker Socialsekreterare/Behandlare Skadligt bruk o beroende
2025-12-17
Vill du vara med och bygga framtidens vuxenverksamhet i Töreboda?
Vi söker nu en socialsekreterare med erfarenhet av både myndighetsutövning och behandlingsarbete inom skadligt bruk och beroende. Tjänsten är nyutformad och kombinerar myndighetsutövning med öppenvårdsnära behandlingsinsatser - ett arbetssätt som blir allt vanligare i kommuner som vill skapa mer samordnade och lättillgängliga stödformer.
Töreboda kommun står inför en spännande utvecklingsfas. I och med att samarbetet med Mariestads beroendecentrum avslutats tar vi nu ett helhetsansvar för vår egen öppenvård. Samtidigt öppnar vi ett helt nytt Råd- och stödcenter i Rådhuset vid årsskiftet - en öppen verksamhet där allmänheten kan få stöd utan biståndsbeslut.
Vi har ett stort fokus på förebyggande arbete, tidiga insatser och hög tillgänglighet. Hos oss får du vara med och forma något nytt, på riktigt.
Om Töreboda och IFO Vuxen
Töreboda är en trygg och naturnära kommun med 9 100 invånare där samarbete och närhet präglar vardagen. Inom IFO Vuxen arbetar vi med skadligt bruk och beroende, våld i nära relation, boendefrågor och socialpsykiatrisk samverkan. Vi implementerar sedan två år Signs of Safety som förhållningssätt och metod - där styrkebaserade bedömningar, delaktighet och transparens är centrala.
Hos oss arbetar du i ett litet, engagerat team med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka.
Din roll
Du kommer att arbeta både med myndighetsutövning och behandlingsinsatser/öppenvårdsstöd. Rollen passar dig som vill kombinera utredande, samordnande och motiverande arbete och som drivs av att skapa helhetslösningar för personer med komplexa behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
Myndighet/handläggning
• Utreda behov och fatta beslut enligt SoL och LVM
* Föra dialoger om förändringsarbete, risker och skydd
* Samordna insatser och följa upp beslut
* Samarbeta nära socialpsykiatri, boendestöd, vårdgrannar och regionen
Behandling/öppenvård
• Ge motiverande samtal och stöd till förändring (MI, CRA, återfallsprevention, etc.)
* Arbeta i vår lokala öppenvård för skadligt bruk och beroende
* Medverka i utvecklingen av Törebodas nya Råd- och stödcenter (drop-in, rådgivning, första linjens stöd)
* Genomföra screeningar, kartläggningar och planerade behandlingsinsatser
* Bidra till gruppverksamhet eller programutveckling beroende på kompetens
Utveckling & samverkan
• Vara delaktig i uppbyggnaden av kommunens öppenvård
* Arbeta med tidiga och förebyggande insatser i linje med nya socialtjänstlagen
* Medverka i framtagande av rutiner och arbetssätt
* Bidra i vårt fortsatta Signs of Safety-arbete
Vem söker vi?
Vi söker dig som känner engagemang för målgruppen och som trivs med en varierad tjänst där du får använda både dina utredande och behandlande förmågor.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
• Socionomexamen, beteendevetare, socialpsykologiska programmet eller annan likvärdig utbildning
* Erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende
* Erfarenhet av Socialtjänstlagen och myndighetsutövning
* B-körkort
* Belastningsregisterutdrag
Meriterande
• Behandlingskompetens: MI, CRA, ÅP, ASI, ACT eller liknande
* Erfarenhet av öppenvårdsarbete i kommunal, regional eller privat verksamhet
* Kunskap om våld i nära relation
* Erfarenhet av Signs of Safety
* Samverkanserfarenhet med regionens beroendevård
Vi erbjuder dig
• Ett nära och prestigelöst arbetsklimat med stort handlingsutrymme
* Möjlighet att påverka utformningen av kommunens nya öppenvård och råd- och stödverksamhet
* Ett utvecklingsinriktat arbete där du får växa både i myndighets- och behandlingsrollen
* Regelbunden handledning, kompetensutveckling och stöd i teamet
* En verksamhet som aktivt arbetar med innovation, tillgänglighet och tidiga insatser
Hos oss gör du skillnad - varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 260131.
Ansökan sker via Töreboda kommuns rekryteringssystem. Intervjuer sker löpande så passa på med din ansökan idag!
Vill du veta mer om vad Skaraborg och Töreboda kommun har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/toreboda Så ansöker du
