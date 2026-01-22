Töreboda kommun söker Fastighetsskötare i Gullspång/Hova
2026-01-22
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad Fastighetsskötare till Töreboda och Gullspångs kommuns tekniska avdelning. Med placering i Gullspångs kommun.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
• Drift och skötsel av kommunens fastigheter
• Inre och yttre skötsel av grönytor, träd, buskar, snö/halkbekämpning.
• Felsökning, mindre reparationer, in och utvändigt m,m
• Samarbete med andra fastighetsskötare/drifttekniker och entreprenörer/tekniska funktioner
• Deltagande i beredskapstjänstgöringKvalifikationer
• Relevant teknisk utbildning.
• Arbetat med reparation/underhåll eller som hantverkare.
• Erfarenhet av fastighetsskötsel, rep/underhåll, felsökning
• God datorvana och förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
• B-körkort är ett krav.
• Meriterande utbildningar, heta arbeten, skylift, anläggningsskötare/sprinkler
Vi erbjuder
• Ett självständigt och varierande arbete med stort ansvar.
• Möjlighet till kompetensutveckling.
• En arbetsplats med samhällsviktigt uppdrag.
• Kollektivavtal och goda förmåner.
• En arbetsmiljö som främjar teamwork och samarbeten både på tjänstemannanivå och med förtroendevalda politiker
• Konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, pensionsväxling, förmånscykel/bil
Om ansökan
• Din ansökan skickar du till oss senast den 20 februari men gärna tidigare eftersom vi tillämpar löpande utvärdering!
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden. Även tillsättning kan komma att ske före ansökningstidens slut, varför det är viktigt att du inte dröjer med din ansökan. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Om företaget
Töreboda ligger vid Göta kanal, mitt emellan Vänern och Vättern och har drygt 9.000 invånare. I kommunen möts Göta kanal och Västra stambanan. Töreboda är den lilla kommunen med en speciell Töreboda anda. Kommunens värdegrund Tillväxt, Trygghet och Tillsammans visar vad kommunen står för och strävar efter. Idag finns drygt 860 anställda i Töreboda Kommun. Hos oss jobbar sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, vaktmästare, IT-tekniker och många fler. Vi har många meningsfulla jobb med stora karriärmöjligheter inom kommunen. Närheten till Västra stambanan innebär snabba förbindelser till Stockholm och Göteborg. Dessutom når du bekvämt Skövde, restiden är 18 till 20 minuter med tåg.
Vill du veta mer om vad Skaraborg och Töreboda eller Gullspångs kommun har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/toreboda
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref nr 8/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda kommun
(org.nr 212000-1678) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Töreboda Kommun Kontakt
Facklig
Kommunal . 0506-18000 Jobbnummer
9698139