Töreboda kommun söker Administratör Teknisk verksamhet Töreboda / Gullspång
2025-09-09
Om jobbet
Vill du vara med och skapa trivsamma, säkra och hållbara utemiljöer för invånarna i Töreboda och Gullspång? Vi söker nu en serviceinriktad och strukturerad administratör som vill bidra till utvecklingen av vår tekniska verksamhet med fokus på frågor rörande gator, parker och offentliga platser.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som administratör inom gata/park kommer du att ha en bred och varierad roll med fokus på administration, service och medborgarkontakt. Du kommer bland annat att:
• Vara tekniska verksamhetens ansikte utåt, en första kontakt för medborgare
• Ta emot och hantera synpunkter, felanmälningar och förbättringsförslag från allmänheten
• Ha löpande kontakt med verksamheten, invånare och andra aktörer
• Handlägga olika typer av tillstånd, exempelvis transporttillstånd, markupplåtelse och offentliga tillställningar.
• Hantera fakturor och fakturering
• Delta i planering och utveckling av tjänster och projekt inom tekniska verksamheten
Vi söker dig som
• Har relevant utbildning inom service, ekonomi, teknik, samhällsbyggnad, miljö eller motsvarande
• Har erfarenhet av handläggning, myndighetsutövning eller arbete inom offentlig sektor
• Är kommunikativ, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga
• Har god administrativ förmåga och vana vid digitala system
Vi erbjuder
• En trygg och stabil arbetsplats med fokus på utveckling och innovation
• Möjlighet att påverka och förbättra kommunernas infrastrukturarbeten
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• En arbetsmiljö som främjar teamwork och samarbeten både på tjänstemannanivå och med förtroendevalda politiker
• Konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, pensionsväxling, förmånscykel/bil
Om ansökan
Din ansökan skickar du till oss senast den 28 september, men gärna tidigare eftersom vi tillämpar löpande utvärdering!
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Törebodas kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan snarast digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden. Även tillsättning kan komma att ske före ansökningstidens slut, varför det är viktigt att du inte dröjer med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Om företaget
Töreboda ligger vid Göta kanal, mitt emellan Vänern och Vättern och har drygt 9.000 invånare. I kommunen möts Göta kanal och Västra stambanan. Töreboda är den lilla kommunen med en speciell Töreboda anda. Kommunens värdegrund Tillväxt, Trygghet och Tillsammans visar vad kommunen står för och strävar efter.
Idag finns drygt 860 anställda i Töreboda Kommun. Hos oss jobbar sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, vaktmästare, IT-tekniker och många fler. Vi har många meningsfulla jobb med stora karriärmöjligheter inom kommunen.
Närheten till Västra stambanan innebär snabba förbindelser till Stockholm och Göteborg. Dessutom når du bekvämt Skövde, restiden är 18 till 20 minuter med tåg.
Gullspångs kommun är en naturskön och sjörik kommun med cirka 5200 invånare. Här når du snabbt naturen i form av skog, sjö och landsbygd samtidigt som kommunens samhällen erbjuder handel, utbildning, vård och omsorg. Här finns ett aktivt näringsliv och ett rikt föreningsliv som erbjuder något för alla. Var du än befinner dig i Gullspångs kommun har du närhet till större städer, så som Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Örebro.
I organisationen Gullspångs kommun arbetar cirka 400 medarbetare som tillsammans förvaltar och utvecklar några av samhällets viktigaste uppdrag: barns lärande, god omsorg och hållbar samhällsutveckling.
Vill du veta mer om vad Skaraborg och Töreboda eller Gullspångs kommun har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besökhttps://www.livetiskaraborg.se/kommuner/toreboda
Drottninggatan 4 54522 Töreboda
Töreboda kommun https://toreboda.se
Vill du veta mer om vad Skaraborg och Töreboda kommun har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besökhttps://www.livetiskaraborg.se/kommuner/toreboda
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Töreboda kommun
Drottningsgatan 4
545 22 TÖREBODA
Töreboda Kommun Kontakt
