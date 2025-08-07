Topptaxi söker chaufförer inför vintersäsongen 25/26!
2025-08-07
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Topptaxi söker nu flera serviceinriktade chaufförer till vintersäsongen 2025/2026!
Är du en trygg förare som trivs med att möta människor och ge god service?
Är du engagerad, positiv och gillar att arbeta både självständigt och i team?
Då kan du vara precis den vi söker!
För oss är rätt inställning viktigare än lång erfarenhet.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och roligt arbete i vackra fjällmiljöer
God gemenskap och kollegor med laganda
Möjlighet att arbeta heltid, deltid eller extra - vi är flexibla utifrån dina önskemål
Hjälp att ta taxiförarlegitimation om du inte redan har den
Ett jobb som passar perfekt att kombinera med exempelvis studier, skidåkning eller andra fritidsintressen
Vi söker dig som:
Har taxiförarlegitimation - eller är villig att ta den innan december
Talar svenska obehindrat
Har ett trevligt bemötande
Är ansvarstagande
Har god lokalkännedom i Åre-regionen eller intresse av att lära dig området
Har tidigare erfarenhet av taxikörning eller andra serviceyrken (meriterande)
Har busskörkort (mycket meriterande)
Så här söker du:
Skicka in en intresseanmälan och berätta lite om dig själv eller slå oss gärna en signal.
Om du ringer vår växel och lämnar dina uppgifter ringer en av våra rekryterare upp dig.
Telefon: 0647-220 20 (dygnet runt)
Tveka inte - vi går igenom ansökningar löpande!
Varmt välkommen att bli en del av vårt team i vinter!
//Topptaxi Åre 220 20 AB
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: topptaxiab@gmail.com

Topptaxi Åre 22020 AB
https://topptaxi.se/
Årevägen 55

837 52 ÅRE
Nås fram till 14:00
Ulf Johansson ulf@topptaxi.se 0703170320
9448814