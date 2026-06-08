Toppa dina resultat med försäljning för operatören 3
Belmont Group AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-08
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Erfaren säljare? Vi söker nya toppresterare till Belmont i Alvik.
Har du erfarenhet av försäljning och känner att du har mer att ge?
Vi söker nu drivna och resultatinriktade säljare som vill arbeta med försäljning av mobilabonnemang för operatören 3. Här får du möjlighet att arbeta med en välkänd produkt, utvecklas tillsammans med erfarna kollegor och påverka din egen inkomst fullt ut.
Vi söker dig som redan förstår vad som krävs för att lyckas inom försäljning. Du är van att arbeta mot mål, hantera invändningar och skapa resultat. Nu söker du en arbetsplats där prestation uppskattas och belönas.
Vi erbjuder:
• Provisionsbaserad lön utan tak
• Ett attraktivt uppdrag för operatören 3
• Kontinuerlig coaching och säljutveckling
• Karriärmöjligheter inom företaget
• Ett familjärt team med hög energi och stark sammanhållning
• Moderna lokaler i Alvik
• Arbetstider måndag–fredag 08:00–17:00
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av försäljning
• Är resultatorienterad och tävlingsinriktad
• Har hög arbetsmoral och stort eget driv
• Trivs i en prestationsbaserad miljö
• Talar svenska obehindrat
Om du är van vid att leverera resultat och vill arbeta i en miljö där prestation faktiskt lönar sig, vill vi gärna höra från dig.
Ansök idag – urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belmont Group AB
(org.nr 559197-5940)
Gustavslundsvägen 151c (visa karta
)
167 51 BROMMA Jobbnummer
9953634