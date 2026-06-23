Topiro söker stängselmontör bli en del av vårt team!
Topiro Entreprenad AB / Grovplåtslagarjobb / Jönköping Visa alla grovplåtslagarjobb i Jönköping
2026-06-23
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Vill du arbeta utomhus i ett varierande och praktiskt yrke där du ser resultatet av ditt arbete varje dag? Har du ett tekniskt intresse och gillar att jobba med händerna? Då kan du vara rätt person för oss!
Vår stängselavdelning växer och vi söker nu en stängselmontör som vill utvecklas tillsammans med oss.
Som stängselmontör arbetar du med installation, montering och service av olika typer av stängsel och grindar. Du utgår varje dag från vårt kontor men arbetar ute på fältet hos ute kunder.
Arbetet är fysiskt och utomhus året runt. Dina arbetsdagar är omväxlande med olika projekt och arbetsplatser.
Arbetsuppgifter
Montering av stängsel (t.ex. nätstängsel, panelstängsel, industristängsel och säkerhetsstängsel)
Installation av grindar och portar, både manuella och automatiska
Markförberedelse såsom grävning, gjutning och stolpsättning
Reparation och service av befintliga stängsel
Ritningsläsning och måttanpassning
Enklare dokumentation av utfört arbete
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bygg, anläggning, montage eller liknande (meriterande men inget krav)
Är praktiskt lagd och trivs med fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga men kan också arbeta självständigt
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god arbetsmoral och är punktlig
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort (krav)
Meriterande
Erfarenhet av markarbete eller betongarbete
BE-kort
Maskinvana
Svetskunskaper
Erfarenhet av automatiska grindsystem
Vi erbjuder
En stabil anställning i ett växande företag
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
Trevliga kollegor och en god arbetsgemenskap
Introduktion och möjlighet att lära sig yrket
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning (med provanställning)
Heltid
Arbetstid: dagtid
Start: enligt överenskommelse
Ansökan
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till: Jobb@topiro.se
, vid frågor HR-ansvarig Hanna Brunius 0708-29 70 14
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: jobb@topiro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stängselmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Topiro Entreprenad AB
(org.nr 556558-7879), http://topiro.se
Fordonsvägen 9 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Topiro Entreprenad AB Jobbnummer
9975947