Tonårskille med autism extra jobb Luleå kväll, helg
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Luleå - område porsön
Förmåner: God assistans månar om sina assistenter, kollektivavtal, friskvårdsbidrag på upp till 4000 sek/år.
Denna kille har både kvinnliga och manliga assistenter och just nu önskar han
främst manliga assistenter.
Arbetstiderna är till största del kvällar och helger
Vi ser gärna att du har vana att arbeta med personer med autism.
Som person är du lugn, flexibel och gott om tålamod.
Du tycker det är roligt att hitta på saker likväl som du kan vara inomhus längre stunder och ta det lugnt.
Denna kille har inget verbalt språk vilket innebär behov av assistenter som är väldigt lyhörda och uppmärksam på hans signaler- behoven av hjälp och stöd.
Här arbetar du mitt i en familj och det är en klar fördel om du är fysisk aktiv, pigg och gillar arbete med tonåringar
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
• Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
