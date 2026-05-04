Tonårskille i Solna söker ansvarsfull och lugn &quot;killkompis

God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Solna
2026-05-04


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB i Solna, Sundbyberg, Stockholm, Danderyd, Lidingö eller i hela Sverige

God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se

Om uppdraget:

En kille i övre tonåren kille söker en ansvarsfull och lugn "killkompis" att hitta på aktiviteter tillsammans med. Han tycker om tv/datorspel och ser gärna att du delar detta intresse med honom. Det är viktigt för honom att du följer dem rutiner som finns och passar tider. Han har även en muskelsjukdom, du behöver kliva in och vara hans armar och ben där det behövs - det innebär också att stötta vid intimnära situationer.

Dina kvalifikationer:Erfarenhet av NPF-diagnoser och gärna jobbat som personlig assistent eller dylikt
Man i 25 års åldern
Intresse för tv/datorspel

Om tjänsten:
5 tim/månad. Helger. Tillträde snarast.

Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.

Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB (org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta)
190 91  ROSERSBERG

Arbetsplats
God Omsorg

Jobbnummer
9889436

Prenumerera på jobb från God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB: