Tommy Nordbergh Åkeri AB söker en Personal och Trafikkoordinator
2025-11-11
Tommy Nordbergh Åkeri AB söker nu efter en Personal och Trafikkoordinator till vårt kontor i Mjölby.
Vi söker efter en serviceinriktad person som kan hålla många bollar i luften samtidigt och veta vad som skall prioriteras. Du måste kunna vara tydlig i din kommunikation, hantera stress bra samtidigt som du är trevlig och leverera på hög nivå. Du måste vara lojal och noggrann i ditt arbete för att minimera misstagen. Du måste kunna hantera svenska och engelska i både skrift och tal. Kan du något annat språk är det meriterande.
Att arbeta som Personal och Trafikkoordinator, innebär att tillsammans med trafikledare; leda, planera och personal planera de dagliga transporterna som utgår från Mjölby.
Transporterna består till största delen består av inrikes, tempererade fjärrtransporter av livsmedel.
Arbetet innebär bland annat introduktion av nya chaufförer, uppföljning, schemaläggning, kontroll av arbetstider och uppföljning av avvikelser. Vikten av att ha en bra dialog med kollegor och chaufförer, samt följa lagar och regler är en självklarhet hos oss. Viss schemalagd beredskap under kväll och helg ingår i tjänsten.
Som person är du ordningsam, noggrann, flexibel och har god administrationsvana. Du är en van datoranvändare. Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras, du är alltid hands-on och sitter inte och väntar på instruktioner. Vidare är du strukturerad och ordningsam, duktig på att avsluta uppgifter och du är van vid att hålla många bollar i luften samtidigt. För en perfekt match ser vi att du delar våra värderingar: Engagemang, Trovärdighet, Tillsammans.
• Erfarenhet från Åkerinäringen
• Erfarenhet av trafikledning
• Gymnasiekompetens
• Svenska och engelska i tal och skrift.
• God datorvana, goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande
• Erfarenhet av TransPA och T5
• CE körkort och erfarenhet från inrikes fjärrtransporter och hantering av livsmedel
• Kunskaper eller erfarenhet inom schemaläggning eller personalplaneringOm företaget
Tommy Nordberg Åkeri AB ingår i Tempcon koncernen och vi utför olika typer av logistikuppdrag, vår kärnverksamhet är tempererade livsmedelstransporter. Vi kombinerar det lilla åkeriets flexibilitet och personliga engagemang med det stora åkeriets utbud och konkurrenskraft. Med en kompetent och engagerad personal och med en modern fordonsflotta skall vi vara det självklara valet när fraktköpare väljer transportör.
Varaktighet
Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.Ersättning
Enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med ansökan via mejl till personal@tnordbergh.se
märk din ansökan med "Personal och Trafikkoordinator"
Vi hanterar ansökningar löpande och tar därmed gärna emot din ansökan så snart som möjligt. Frågor gällande tjänsten besvaras av Vice VD Linda Backlund per mail linda.backlund@tnordbergh.se
alternativt telefon 0709-258902.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
