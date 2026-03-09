Toltorpsskolan söker speciallärare inriktning språk-, skriv och läsutv.
Toltorpsskolan är en F-5 skola med ca 280 elever varav ca 230 i fritidsverksamhet. Skolan ligger i det natursköna Toltorpsdalen med skogen in på knuten, som inbjuder till många möjligheter inom utbildningsuppdraget. Skolan är organiserad i arbetslag med en blandning av lärare och fritidspedagoger som tillsammans delar dagen. Totalt arbetar 38 pedagoger på skolan. I skolans elevhälsoteam ingår skolpsykolog, kurator, skolsköterska och en speciallärare. För oss på Toltorpsskolan är helheten och det gemensamma arbetet runt våra elever en viktig utgångspunkt, i vilket vi utgår från våra styrdokument och skolans egna värdeord ansvar, delaktighet, respekt, trygghet och gemenskap.
Vi visar respekt och hänsyn för våra olika yrkesroller, utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet, både bland elever och vuxna. Vi arbetar tillsammans för en öppen och positiv attityd samt arbetar medvetet med ett normkritiskt förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande med elevens behov som utgångspunkt. Vi arbetar aktivt med dialog, delaktighet, engagemang och sammanhållning i arbetsgruppen och ser erfarenheter snarare än misslyckanden och som något att lära sig och utvecklas av.
Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Vi ser att du arbetar med specialpedagogiska insatser inom ramen för särskilt stöd för elever både i klassrum, i mindre grupp och enskilt och att du bidrar till att utveckla metoder och material till undervisning. Du leder arbetet med pedagogiska utredningar av elevers behov av särskilt stöd och bidrar med specialpedagogisk kompetens. Du föreslår anpassningar i lärmiljön och i undervisningen. Du identifierar elevers behov av särskilt stöd och du medverkar i att utforma, genomföra och följa upp åtgärdsprogram i nära samarbete med rektor, pedagoger och vårdnadshavare. Vid behov finns möjlighet att handleda kollegor genom din specialpedagogiska kompetens.
Elevhälsans arbete inom elevhälsoteamet är ett tvärprofessionellt samarbete, i vilket du bidrar med din kompetens både gällande det pågående elevhälsoarbetet och skolans utvecklingsarbete. Du deltar i skolans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete på alla nivåer. Du är en tydlig brygga mellan klassrum och elevhälsoteamet och ett stöd för rektor, lärare och elever.Kvalifikationer
Du är utbildad och gärna erfaren speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling och har behörighet för arbete i åk F-6.
Du har goda digitala kunskaper och vi ser gärna att du är intresserad av att driva verksamhetens digitala utveckling för både elever och personal. Meriterande är också om du har erfarenhet av EHM, elevhälsomöten.
Du har mycket god pedagogisk insikt och är väl förtrogen med aktuell läroplan, lagar/ förordningar och andra styrdokument som både speciallärare och övriga professioner i verksamheten skall förhålla sig till.
I specialläraruppdraget ingår samarbete och kommunikation med många parter och därmed viktigt att du inom rollen kan bygga på tillit, engagemang och delaktighet och en mycket god förmåga att skapa goda relationer till dina kollegor, elever och vårdnadshavare. Du har god kommunikativ förmåga att anpassa dig efter mottagare och situation, du lyssnar, kan växla perspektiv och har alltid elevens bästa i fokus.
För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du har förmågan att självständigt planera och organisera ditt arbete. Du är flexibel, strukturerad samt tycker om nya utmaningar Du ser oftare lösningar än problem och ditt arbete präglas av en optimistisk hållning och tillit till din omgivning.
Uppdraget är i nära samarbete med medarbetare inom elevhälsoteamet, rektor och andra kollegor vilket förutsätter att du dessutom är en god lagspelare som inspireras av att arbeta i mångfacetterade organisationer med utmaningar och nytänkande uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor Toltorpsskolan F-5
Paulina Gregorc paulina.gregorc@molndal.se 031-3152743 Jobbnummer
