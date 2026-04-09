Tofthaga förskola söker vikarierande barnskötare
2026-04-09
Tofthaga förskola söker barnskötare för gradivitetsvikariat med start hösten 26.
Tofthagaskolan är en fristående förskola/skola, ca 7 km utanför Skillingaryd. All verksamhet är godkänd och står under tillsyn av skolinspektionen och Vaggeryds kommun. Verksamheterna är politiskt och religiöst obundna.
Våra verksamheter finns i fräscha lokaler, naturskönt belägna med sjö, skog, åker och äng som närmaste grannar.
Tofthaga drivs av engagerad personal och styrelse. Tillsammans arbetar vi för att barnens och personalens bästa sätts i fokus. Vi är mycket stolta över verksamheterna som dessutom är en viktig del av vår levande landsbygd.
Vem söker vi? Vi söker dig som är utbildad barnskötare, gärna med några års arbetslivserfarenhet. Du är positiv och har ett hjärta för barn och barnens utbildning. Det är viktigt för oss att du är engagerad, lösningsfokuserad, positiv och har god samarbetsförmåga. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavare är du barnfokuserad och arbetar för ett förtroendefullt och nära samarbete. Du kommer tillsammans med dina kollegor bidra till varje barns och hela barngruppens positiva, meningsfulla och utvecklande miljö.
Vad erbjuder vi? Som en del av vår personalstyrka har du tillsammans med dina kollegor stora möjligheter att påverka arbetet då beslutsvägarna i vår verksamhet är korta. På Tofthaga förskola är vi måna om att erbjuda barnen en trygg och stimulerande miljö. Vi tar vara på de möjligheter som landsbygdens fina omgivningar ger oss till utelek och lärande. Förskolan utgår från ett utforskande arbetssätt och arbetar med tema där barnens frågor, intressen och nyfikenhet styr innehållet. Genom pedagogisk dokumentation följs barnens utveckling och lärande. Genom ett systematiskt arbete med utveckling, uppföljning och fortbildning jobbar vi med att ständigt förbättra kvaliteten i förskolan.
Vi hanterar ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista dag för annonsen. Så skicka in din ansökan via mejl redan idag!
Till oss går tyvärr ingen kollektivtrafik.
Inom våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: rektor@tofthaga.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tofthaga förskola och skola ekonomisk fören
, http://www.tofthaga.se
Sjöeryd 3 (visa karta
)
568 91 SKILLINGARYD Arbetsplats
Tofthaga förskola & skola ek fören Kontakt
Rektor
Emmelie Berglöf rektor@tofthaga.se 0722222975 Jobbnummer
