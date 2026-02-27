Tobaksavvänjare till Sluta-röka-linjen, CES
Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du tobaksavvänjare med stort intresse för samtalsmetod och vill vara med och utveckla Sluta-röka-linjen?
Sluta-röka-linjen (SRL) är en nationell, kostnadsfri stödlinje för personer som vill förändra sina tobaksvanor och för närstående.
SRL erbjuder också handledning i tobaksavvänjning och tar emot hänvisningar och remisser från bland annat hälso- och sjukvården. Rådgivarna är diplomerade tobaksavvänjare och erbjuder kvalificerat rådgivande samtal. Verksamheten finansieras av statliga medel och driften sker vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm. Du kan läsa mer om projektet på Sluta-röka-linjen
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning.
Vi bedriver folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete.
CES har cirka 80 medarbetare. Hos oss arbetar du nära akademin och våra lokaler ligger vid Torsplan i Stockholm. Du kan läsa mer om oss på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även friskvårdstimme och har 5 000 kr i friskvårdsbidrag per kalenderår. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Om tjänsten:
Vi söker nu en tobaksavvänjare med stort intresse för samtalsmetod. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att ge stöd och kvalificerat rådgivande samtal till klienter via telefon och chatt. Du kommer också att arbeta med förvaltning och utveckling av digitala verktyg och system samt med uppföljning av verksamheten.
Om dig: Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Du behöver ha en relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, psykologi, folkhälsa eller liknande för att få den här tjänsten. Du är diplomerad tobaksavvänjare eller motsvarande.
Det är meriterande om du har fördjupad kunskap om motiverande samtal och KBT, samt erfarenhet av digitala verktyg och system och enkätundersökningar i uppföljningssyfte.
Goda kunskaper i engelska och eventuellt ytterligare språk är också meriterande. Det är bra om du har erfarenhet av förbättrings-/utvecklingsarbete. Dina personliga egenskaper
I ditt arbete är du noggrann, flexibel och initiativrik samt har lätt att samarbeta med andra.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt intresse för muntlig och skriftlig kommunikation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Deltid kan diskuteras. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Övrig information
Vi går igenom ansökningar löpande och kallar till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, CES, Sluta Röka Linjen Kontakt
Joanna Stjernschantz Forsberg, Enhetschef 08-12337171 Jobbnummer
9768106