Tjej på Ekerö söker Personlig assistent
2026-01-22
Jag är en 17-årig tjej som behöver såväl syntolkning som fysiskt och muntligt stöd i min vardag. Just nu söker jag efter en personlig assistent som kan hoppa in extra vid behov med möjlighet till fasta pass.
Jag är en pigg och glad tjej som, precis som de flesta tonåringar, gärna är ute på sociala medier. Jag tycker också mycket om musik och att baka. Jag har en hund som jag älskar och tycker om att umgås med.
Detta är det jag söker hos dig som min assistent:
- Då jag har en hund kan inte vara allergisk eller rädd för hundar.
- Du behöver ha god fysik då arbetet innefattar att assistera mig vid förflyttningar.
- Då min energinivå varierar från dag till dag är det viktigt att du är lyhörd och intresserad av att försöka förstå och lära känna mig för att kunna stötta mig på bästa sätt för stunden.
- Det skulle vara ett stort plus om du som jag tycker om att baka!
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men inget krav. Viktigast är personlig lämplighet och att vi trivs ihop!
Omfattning: Extra vid behov med möjlighet till fasta pass.
Startdatum: Enligt överenskommelse
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
