Tjej i Torslanda söker personlig assistent!

Nu söker jag fler personliga assistenter!
Jag är en flicka på åtta år som nu söker fler personliga assistenter till mitt team. Jag bor i ett hus i Torslanda tillsammans med min mamma, pappa, lillasyster och vår hund Gustaf. Min diagnos (Krabbes) gör att jag har stort behov av hjälp dygnet runt.
Som min assistent kommer du att hjälpa mig med allt gällande min livsföring. Du kommer också hantera min gastrostomi (PEG), min sjukgymnastik, hostmaskin, slemsug samt mitt högflöde. Eftersom jag inte har något tal eller några större känslouttryck, är det viktigt att du är nära mig hela tiden för att kunna lyssna och se efter så att jag mår bra.
Jag går inte i skolan, så det är du som assistent som kommer vara den som aktiverar mig. Böcker, fotbad och sång är saker jag tycker om. Kyla och regn är dock inte min grej, så ute hänger jag mest när det är varmt och skönt.
Vi ser att du som söker...
en tjänst som vikarie hos mig är intresserad både av både dags, kvälls, och nattpass. Du bör vara duktig på praktisk omvårdnad, det är meriterande om du har erfarenhet av slemsug, PEP-mask och inhalationer, gärna vara kvinna. Körkort är önskvärt men inget krav då det är bra bussförbindelser hem till mig.
Erfarenhet av arbete inom omsorg eller liknande
God förmåga att samarbeta och kommunicera med andra
Stor flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade situationer
Schema: Kunden har assistans dygnet runt med aktiv tid under natten. Kunden har även dubbelassistans under dagtid.
Passen kommer vara förlagda mellan kl. 08:00-16:00, kl. 15:00-21:00 och kl. 21:00-08:00, även arbete under helg förekommer.
Tillträde: Träff och introduktion omgående.
Vi erbjuder:
En behovsanställning, både dag-, kvälls- och nattpass förekommer.
Möjlighet till fortbildning och utveckling.
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:-/år.
Vill du söka ett utvecklande och givande jobb. Tveka inte att skicka in din ansökan redan nu.
Vi ser fram emot att höra från dig!
OBS! Ansökningar med videoinspelning kommer att prioriteras.
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda. Detta skall uppvisas innan anställning, detta skall uppvisas efter genomförd intervju.
Du beställer själv registerutdraget på polisens hemsida.
Blanketter - barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten (polisen.se)
Handlingar som styrker rätt att arbeta i Sverige måste uppvisas vid eventuell intervju:
• En svensk medborgare styrks t.ex. med pass eller personbevis från Skatteverket.
• Även EU/EES-medborgare har rätt att arbeta i Sverige. Medborgarskapet styrks t.ex. med pass eller uppehållskort.
• Tredjelandsmedborgare (utanför EU/EES) styrker sin rätt att arbeta i Sverige med beslut från Migrationsverket, UT-kort (både fram-och baksida) eller ett LMA-kort.
