Tjej i 20-årsåldern i Nälden/Östersund söker personlig assistent på 90%
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Krokom Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Krokom
2026-02-18
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Krokom
, Östersund
, Sollefteå
, Kramfors
, Timrå
eller i hela Sverige
På Assistanslotsen arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Assistanslotsen söker nu en personlig assistent till en av våra kunder i Nälden, cirka 3 mil väster om Östersund. Tjänsten omfattar cirka 90% och innefattar arbete på dag- och kvällstid, både vardagar och helger. Tillträde sker den 9 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider:
Vardagar: Kl. 07.00-20.00
Helger: Kl. 10.00-20.00
OM KUNDEN
Vår kund är en 20-årig tjej som tycker om att umgås med sin familj, se på film och ta promenader. Hon är rullstolsburen och behöver stöd i alla moment i sin vardag. Det innebär att du som personlig assistent hjälper henne med bland annat förflyttningar, personlig hygien, dusch, på- och avklädning, måltider och träning. På vardagarna följer du även med henne till skolan. Som personlig assistent får du en viktig och meningsfull roll där du bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och en fungerande vardag för henne.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är en varm, lugn och positiv person. Du trivs i en stödjande roll och har ett genuint intresse för att arbeta med omvårdnad. Du är ansvarsfull, lyhörd och kan anpassa dig efter kundens behov. Samtidigt är du trygg i att arbeta självständigt.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då kan du vara den vi söker!
KRAVPubliceringsdatum2026-02-18Körkortskrav
Tillgång till bil
Ej allergisk mot pälsdjur
Rökfri
MERITER
Erfarenhet av personlig assistans eller annan vårderfarenhet
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 1 tjänst på cirka 90%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Assistanslotsen, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Assistanslotsen behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ det redan nu, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Du kan enkelt beställa utdraget digitalt via Kivra, välj "arbete med barn med funktionsnedsättning" och gör din beställning här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6923106-1848510". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://assistanslotsen.teamtailor.com
Offerdalsvägen (visa karta
)
835 32 KROKOM Arbetsplats
Assistanslotsen Jobbnummer
9749820