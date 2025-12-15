Tjänstesäljare - Rejmes Transportfordon - Varberg
FSK Group AB / Säljarjobb / Varberg Visa alla säljarjobb i Varberg
2025-12-15
Rejmes Transportfordon AB stoltserar med tre av Sveriges främsta fullserviceanläggningar för lastbilar, påbyggnationer, bussar och släpvagnar. Vi är en arbetsplats där du kan förvänta dig ett ansvarsfullt och givande jobb, på en stimulerande plats med närhet till våra kunder. Här finner du en sammanhållen gemenskap bland trevliga och hjälpsamma arbetskamrater. Hos oss får du arbeta brett med en helhetssyn som sätter dig i centrum. Våra korta beslutsvägar innebär att du snabbt kan omsätta dina idéer i praktiken och verkligen göra skillnad. Dessutom erbjuder vi dig en fantastisk möjlighet att vidareutveckla dina färdigheter. Vi är också mycket stolta över att ligga på plats nummer ett när det kommer till kundnöjdhet. Kom och bli en del av vårt fantastiska team på Rejmes Transportfordon!
VILL DU VARA MED OCH SKAPA BRANSCHENS BÄSTA KUNDUPPLEVELSE OCH UTVECKLA FRAMTIDENS TJÄNSTEERBJUDANDE?
Rejmes söker nu en driven och serviceorienterad Expert på tjänster - en nyckelperson som arbetar nära våra kunder, vår verkstad och vår säljorganisation.
OM ROLLEN:
Du blir specialist på våra service- och reparationsavtal, digitala lösningar och kundnära stödfunktioner. Du är en viktig kontaktpunkt för våra kunder genom hela deras fordonsägande. Det här är rollen för dig som vill kombinera kundkontakt, teknik, administration och affärsutveckling i en och samma tjänst. Rollen är varierande och social med stor möjlighet att påverka kundnytta och interna processer.
DINA ARBETSUPPGIFTER:
Sälja service- och reparationsavtal, digitala tjänster och besöka kunder löpande
Teckna avtal vid nybilsleveranser
Administrera avtal
Säkerställa att samtliga fordon kallas för service tillsammans med kundmottagningen
Helhets ansvar för tvätten
Stötta kunder i användningen av Volvo Connect appar, kundportaler och abonnemang
Hålla presentationer vid kundträffar
Hjälpa kunder med färdskrivare, förarkort, företagskort och sköta korthotell
Förmedla externa tjänster såsom förarcoaching och YKB
Samordna kundaktiviteter i Varberg
VI SÖKER DIG SOM:
Trivs i en roll med mycket kundkontakt och relationsbyggande. Du har ett intresse för digital tjänster och fordonsteknik. Som person är du proaktiv, noggrann och självgående och du gillar att driva försäljning. Du ser möjligheter, tar initiativ och vill utvecklas i takt med våra tjänster. Erfarenhet från motorbranschen är meriterande men viktigast är din vilja att lära och ditt engagemang för kundservice.
REJMES ERBJUDER DIG:
En varierande och utvecklande roll där ingen dag är den andra lik. Du kommer att få möjligheten att påverka hur våra tjänster utvecklas. Ett nära samarbete med kunniga kollegor där vi har en stark gemenskap och framtidstro.
LÅTER DETTA SOM NÅGOT FÖR DIG?
Varmt välkommen med din ansökan! Rejmes ser fram emot att utvecklas tillsammans med dig.
Plats: Varberg
Anställningsform: Fast anställning, heltid
Rekryteringen sker i samarbete med: FSKgroup
Ansvarig rekryterare: Theresia Andersson
Ansök via: www.fskgroup.se
Urval sker löpande. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257) Jobbnummer
9644297