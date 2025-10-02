Tjänstemannakonsult inom industri, projekt och sälj
Om kundföretaget
Har du gedigen erfarenhet från industriella tjänstemannaroller och drivs av att skapa resultat? Vi söker nu seniora konsulter till uppdrag inom projektledning, sälj och produktion, där din kompetens gör verklig skillnad.
Konsultia arbetar med många olika industriföretag med verksamhet runt om i Dalarna. Gemensamt för dem är behovet av drivna och noggranna medarbetare som snabbt kan bidra i administrativa funktioner och stötta upp där behovet är som störst.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som konsult hos oss får du möjlighet att bidra med din erfarenhet i spännande uppdrag hos några av regionens ledande industriföretag. Uppdragen kan variera men kan exempelvis innebära att du:
• Leder och driver projekt inom produktion, produktutveckling eller organisation.
• Arbetar med att utveckla och effektivisera processer, rutiner och arbetsflöden.
• Har personal- eller produktionsansvar i rollen som produktionsledare eller liknande.
• Stödjer sälj- och affärsutvecklingsarbete, inklusive kundkontakter och offerthantering.
• Analyserar och följer upp nyckeltal, kvalitet och leveranssäkerhet.
• Bidrar med förändringsledning, coaching och kompetensöverföring till team och organisation.Profil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet av kvalificerade roller inom industri, t.ex. projektledare, produktionsledare, teknisk säljare eller motsvarande.
• En god förståelse för industriella processer och affärslogik.
• Dokumenterad vana av att leda projekt, team eller verksamhet med resultatansvar.
• En affärsmässig och lösningsorienterad inställning.
• Förmåga att snabbt sätta dig in i nya miljöer och bygga förtroende hos kunder och medarbetare.
• Mycket god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska.
Meriterande är om du har:
• Erfarenhet av internationella uppdrag eller samarbete i globala organisationer.
• Eftergymnasial utbildning inom teknik, industri, ekonomi eller motsvarande.
• Goda kunskaper i affärssystem exempelvis SAP.
Övrig information
Tillgänglighet: Omgående
Arbetstid: Dagtid, heltid
Placeringsort: Uppdrag sker hos något av våra kundföretag i Dalarna.
Anställningsform: Konsultanställning via oss med möjlighet till förlängning eller övergång till kund
Varmt välkommen med din ansökan, urval sker löpande.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
