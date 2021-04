Tjänstemän inom Supply Chain i Mälardalen se hit! - Aditro Logistics Staffing AB - Logistikjobb i Västerås

Aditro Logistics Staffing AB / Logistikjobb / Västerås2021-04-122021-04-12Genom väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Aditro Logistics Staffing levererar tjänster inom Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och konsulterande tjänster. Läs gärna mer på aditrologistics.seAditro Logistics Staffing AB är ett Auktoriserat Bemanningsföretag vilket innebär bland annat att alla anställda är kollektivavtalsanslutna och att vi som företag följer alla de regler som dikteras av branschens kollektivavtal, leveransvillkor och skrivelser om försäkringsåtaganden.Vad vi erbjuder digDu kommer möta utmaningar, bli inspirerad och vara stolt över att gå till jobbet. Hos Aditro Logistics Staffing är alla lika värda. Vi tar väl hand om varandra och våra beteenden är att ständigt engagera, prestera och utveckla oss själva och de uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Vi erbjuder stor möjlighet till personlig utveckling genom alla de olika kunduppdrag vi har. Hos oss är det viktigt med ett engagerat ledarskap. Hos oss träffar du din chef varje vecka, i många fall varje dag.Är du på jakt efter en ny utmaning inom supply chain? Då är Aditro Logistics det självklara valet för dig. Vi har en nära dialog med våra kunder och får löpande konsultförfrågningar samt rekryteringsuppdrag från våra kunders Supply Chain-organisationer. Det kan till exempel handla om förändringsprojekt eller stöd under en föräldraledighet/sjukskrivning men även längre interim-uppdrag och rekryteringar.Företagen vi jobbar med är stora till mellanstora inom alla branscher. Det företagen ofta har gemensamt är att behovet av konsultstöd eller rekryteringar uppstår plötsligt. Därför tar vi just nu proaktivt emot ansökningar inom en mängd olika yrkesområden för matchning. Orterna som interim-uppdragen eller rekryteringarna främst är kopplade till är Västerås samt Eskilstuna med omnejd. Detta är dels mot de uppdrag vi hanterar just nu och dels för löpande inkommande förfrågningar från våra kunder och vi kontaktar dig med mer information om vi ser att din profil matchar våra kunders önskemål.Typiska konsultroller som efterfrågas:Supply och Demand PlannerSupply och Demand ManagerInköpare (strategiskt inköp, operativt inköp, projektinköp, Category Manager)Supply Chain ManagerLagerchefLogistikutvecklareTransportchefTransportplanerareProjektledareCustomer SupportAdministrationVem söker vi?Vi söker dig som är intresserad av att ta nästa steg inom Supply Chain och har erfarenhet av någon av dessa områden. Vi kommer ta kontakt med dig när vi ser att något av våra uppdrag matchar din profil.Välkommen med din ansökan redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Aditro Logistics Staffing AB5684064