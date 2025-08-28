Tjänsteförvaltare, system inom socialtjänst, hälso- och sjukvård
Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för de 33 skånska kommunerna. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från våra medlemskommuner. Vårt uppdrag är att främja det kommunala samarbetet, skapa värde för våra medlemmar och vara en röst i relation till region och stat.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vår avdelning för inköp och digitala tjänster och som brinner för att utveckla digitala lösningar som förenklar vardagen för både kommunernas medarbetare och invånarna i Skåne.
Vi arbetar med att förvalta och utveckla ett antal digitala tjänster som de skånska kommunerna erbjuder sina invånare eller använder i sitt uppdrag för sina invånare. Vi bidrar även med administrativt och strategiskt stöd kring digitalisering och kring de tjänster vi levererar.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Om rollen
Som tjänsteförvaltare hos oss får du en nyckelroll i att förvalta och utveckla digitala tjänster med fokus på socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Ett särskilt fokus ligger på det regionala verktyget Mina Planer, som stödjer samordningen mellan kommuner och andra aktörer inom vård och omsorg.
Du kommer att arbeta operativt och strategiskt för att kvalitetssäkra förvaltningen av e-hälsotjänster som används av över 100 000 kommunala medarbetare. Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi samarbetar tätt för att leverera hög verksamhetsnytta både internt och till våra medlemskommuner.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Förvaltnings- och utvecklingsarbete i samverkan med regionala arbetsgrupper
* Samordning och ledning av referensgrupper med medlemskommuner
* Användarsupport och löpande dialog med kommunernas verksamheter
Vem söker vi?
Vi söker dig som är nyfiken, strukturerad och har ett starkt intresse för hur it och digitala lösningar kan förbättra offentlig verksamhet. Du trivs i en roll där du får kombinera tekniskt kunnande med samverkan och verksamhetsförståelse. För att lyckas i rollen tror vi att du är både självgående och samarbetsinriktad, har god pedagogisk förmåga och trivs med att arbeta i en komplex miljö med många kontaktytor.
Vi ser gärna att du har:
* Socionom, systemvetare eller annan relevant utbildning, eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Erfarenhet av verksamhetsnära systemförvaltning, gärna inom socialtjänst, vård eller omsorg
* Erfarenhet av det regionala verktyget Mina Planer
* Arbetat i eller med kommunal verksamhet
* Erfarenhet av projektledning eller projektarbete
Personliga egenskaper vi värdesätter:
* Ett genuint intresse för att utveckla verksamhet med hjälp av digitala verktyg
* God förmåga att strukturera och prioritera
* Kommunikativ och pedagogisk i både tal och skrift
* Flexibel och lösningsorienterad med förmåga att hantera flera parallella uppgifter tillsammans med kollegor
ÖVRIGT
Hos oss får du vara med och påverka framtidens digitala välfärdstjänster i Skåne. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stort engagemang och nära samarbete, både inom teamet och med våra medlemskommuner.
Välkommen med din ansökan redan idag. Vi gör urval och intervjuar kontinuerligt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
