Tjänsteansvarig till IT-avdelningen på Karolinska Institutet
Karolinska Institutet, Gemensamt Verksamhetsstöd, IT-avdelningen / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Institutet, Gemensamt Verksamhetsstöd, IT-avdelningen i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens IT-tjänster vid ett av världens ledande medicinska universitet?
Karolinska Institutet söker en driven och strategisk tjänsteansvarig till IT-avdelningen - en roll där du får möjligheten att påverka och utveckla kritiska IT-lösningar som stödjer verksamheten idag och i framtiden.
IT-avdelningen består av cirka 100 medarbetare fördelade på enheterna Infrastruktur, Service, Utveckling och IT-stab.
Din roll
Ditt arbete kommer innehålla stor variation och utvecklingspotential. Som tjänsteansvarig för "Standardarbetsplats", kommer du att kunna sätta din prägel på tjänsteutvecklingen då tjänsteområdet innehåller flertalet spännande olika tjänster och stöd som behöver vidareutvecklas och digitaliseras (bland annat MDM, ITAM, klientlösningar, applikationspaketering, Print, Telefoni och AI-verktyg). Du kommer att arbeta i en grupp på Serviceenheten med ett tiotal andra tjänsteansvariga och i tätt samarbete med en tjänsteansvarig IT på infrastrukturenheten.
Rollen innebär att
- Samordna interna arbeten och beroenden till andra tjänster.
- Dokumentera och utveckla dina tjänster genom planering och roadmaps.
- Kontinuerligt ansvara för leverans, uppföljning och förbättringar av dina tjänster.
- Agera projektledare och kvalificerad beställare av IT-tjänster.
- Utreda och implementera smarta lösningar baserade på verksamhetens behov och teknikutveckling.
- Säkerställa att processer och rutiner kring incidenthantering, testning och releaser följs.
- Bidra till strategisk utveckling och införandet av nya funktioner och integrationer.
- Ha erfarenhet av styrning av verksamhet, leverantörer och interna resurser.
- Besitta kunskap om leverans av IT-tjänster i komplexa miljöer och omvärldsbevakning och trendspaning.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst 5-årig dokumenterad praktisk erfarenhet av IT-tjänsteansvar eller som har/har haft motsvarande roll som exempelvis tjänsteansvarig, product manager eller projektledare inom IT. Du behöver även ha erfarenhet av arbete med styrning mot verksamhet och leverantörer samt avtalshantering. Du kommer att ha en nyckelroll i att utveckla och kvalitetssäkra tjänster, ofta med fokus på kundupplevelse, IT-leverans eller verksamhetsutveckling; därför är det viktigt att du besitter följande kvalifikationer:
Grundläggande krav
- Akademisk examen inom exempelvis ekonomi, systemvetenskap eller IT eller motsvarande praktiska arbetslivserfarenheter som vi bedömer som likvärdiga.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
- Erfarenhet av utveckling av kundnära tjänster och processer.
- IT-kompetens, särskilt inom systemförvaltning, kravställning och processutveckling.
- Förmåga att leda projekt eller samordna samarbeten internt och externt.
Meriterande är
- Erfarenhet av ITIL
- Projektledning, typ PPS
- Ekonomisk styrning och uppföljning av leverantörer
- Erfarenhet av uppdrag inom offentlig verksamhet, avtal och LOU
- Erfarenhet av agila metoder
- Kunskap om PM3-modellen.
Vi söker en energisk, lösningsorienterad och kommunikativ person med erfarenhet av förändringsledning och som är bra på struktur. Du är snabbrörlig och strategiskt tänkande, med en stark vilja att samarbeta och bidra till gruppens gemensamma mål. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga, du är bra på att se helheten och driva förbättringsarbete. Viktigt är också att du är lyhörd, samarbetsvillig och initiativtagande.
Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet, engagemang och motivation.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.
Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att du kan arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna https://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutetPubliceringsdatum2025-08-21Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser gärna att du förutom CV skickar med ett personligt brev. Vi kommer att intervjua kandidater löpande under ansökningstiden.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-3289/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Gemensamt Verksamhetsstöd, IT-avdelningen Kontakt
Jennifer Baral 0722971967 Jobbnummer
9469901