Tjänsteansvarig Till Fmtis I Örebro Eller Arboga
Försvarsmakten / Organisationsutvecklarjobb / Örebro Visa alla organisationsutvecklarjobb i Örebro
2025-11-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Örebro
, Nora
, Arboga
, Karlskoga
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vill du vara med och utveckla tjänster genom att skapa så stort kundvärde som möjligt för Försvarsmaktens användare?
Vill du verka för ständiga förbättringar och driva nya beställningar och tilläggsbeställningar i mål?
Har du eget driv, är van att agera och ta egna initiativ och beslut?
Är du tydlig i din kommunikation med andra?
Då är du välkommen att söka tjänsten som Tjänsteansvarig på Driftenheten i Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), med placering i Örebro eller Arboga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Tjänsteansvarig arbetar du med ett större antal tjänster inom alla vapengrenar där du är sammanhållande för organisationens leverans och skriver överenskommelser som definierar och beskriver det specifika åtagandet. Du koordinerar och säkerställer att organisationen har rätt förutsättningar när nya tjänster tillkommer eller när förändring av befintliga tjänster sker.
Du kommer att tillhöra Produktionsavdelningen som ansvarar för att ta fram, beskriva och följa upp våra processer med målet att ha fungerande system som uppfyller de överenskomna kraven. Du blir en del av en engagerad sektion som består av tjänsteansvariga, managers, teknisk projektkoordinator och produktionshandläggare som alla arbetar tillsammans och inom fastställda processer. Du kommer att samverka med olika delar av vår organisation som t ex beställare, drift, servicedesk och förvaltning.
Övrigt förekommande arbetsuppgifter innefattar att:
• delta som representant i beredningsmöten
• skapa samt vidmakthålla överenskommelser (SLA/OLA)
• skapa budget för tjänster i produktionsplanen
• kontinuerligt arbeta med förbättring av metoder/rutiner för övergripande koordinering av tjänster och förmågor
• vara delaktig i det löpande arbetet gällande drift och underhållsplaner och skapar förutsättningar för att behovet i planerna skall kunna bli verklighet
• hantera inkomna uppgifter som omfattar produktion/insats från FMTIS stab till FMTIS Drift Enheten
• ge underlag till beställare för investeringsbudget gällande omsättning eller nyanskaffning av materiel i dialog med förvaltningsenheterna
•
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på Öppenhet, Resultat och Ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Du kommer ingå i en Sektion som lever med ständig utveckling och med högt tempo, då Försvarsmakten och vårt Förband genomgår en kraftig tillväxt. Publiceringsdatum2025-11-14Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning med inriktning IT/data eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga
• God erfarenhet i att jobba i Excel och MS Office
• Erfarenhet av leveransansvar och samarbete med leverantörer och interna kunder
•
• Körkort *B*** manuell växellådaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill jobba i team och funktioner där du har ett starkt eget driv för att komma framåt ihop med våra beställare. Du har ett framåtlut där man är nyfiken och ambitiös. Strukturerad med en god förmåga att självständigt organisera ditt arbete i våra system och applikationer. Du har en förmåga att fatta beslut och agera under press.
Vi ser att du har en utåtriktad och social profil då du har en tät kontakt med våra beställare och kollegor internt-där ditt relationsskapande är en framgångsfaktor.
Ditt engagemang att leverera resultat och skapa värde med våra tjänster inom förbandet är avgörande.
Du har en vilja att se möjligheter samt att bidra till en positiv utveckling av organisationen samt mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• Några års arbete med IT-system och dess ingående delar inom en större organisation eller myndighet
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet eller större företag
• Kännedom om Försvarsmaktens verksamhetsledningssystem, ekonomifunktioner och underhållsorganisation
• Projektledarutbildning
• Vana av att leda andra utan att nödvändigtvis vara chefÖvrig information
Placeringsort: Örebro eller Arboga. Periodvisa resor med arbete inom landet förekommer. Går utmärkt att pendla från närliggande orter med tåg/bil.
Inom Försvarsmakten benämns befattningen som Tjänsteansvarig.
Vi söker en person för denna roll.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som civilt anställd och inleds med sex månaders provanställning för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten.
Tillträde enligt överenskommelse. Målbild är start under kvartal 1, 2026.
Upplysningar:
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande Sektionschef Peter Carlbark på telefon 076-611 06 49.
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-14.
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt FM lönemålbild. Se annons Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9605848