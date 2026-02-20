Tjänsteägare funktionella interiörer till Logistik och Service
Region Gävleborg, Fastighetsförvaltning / Controllerjobb / Gävle Visa alla controllerjobb i Gävle
2026-02-20
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, Fastighetsförvaltning i Gävle
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Verksamhetsområdet Logistik och Service har ett regionövergripande uppdrag att leverera intern logistik och service till sjukhus och hälsocentraler i hela Region Gävleborg. Hos oss arbetar cirka 150 medarbetare på orterna Gävle, Sandviken, Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn och Ljusdal. Tillsammans utvecklar vi flöden, standardiserar arbetssätt och minskar slöseri alltid med kvalitet, arbetsmiljö och ständiga förbättringar i fokus. Vårt mål är att rätt tjänster ska levereras med rätt innehåll, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.
Inom området ansvarar vi för flera tjänster, bland annat materialhantering, textilförsörjning, interna transporter, säng- och vagnsförsörjning, avfallshantering, lokalvård, måltidsförsörjning och funktionella interiörer.
Vill du vara med och skapa funktionella, hållbara och trivsamma miljöer för patienter, elever och medarbetare i hela regionen? Nu söker vi en tjänsteägare för funktionella interiörer.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som tjänsteägare funktionella interiörer har du det övergripande ansvaret för att förvalta och utveckla regionens möbelavtal och tillhörande tjänster. Du arbetar strategiskt, taktiskt och operativt för att säkerställa kvalitet, kostnadseffektivitet och hållbar utveckling inom området. Funktionella interiörer omfattar möbler i regionens lokaler vilket innebär att du har ett helhetsperspektiv på standardisering, återbruk och långsiktig hållbarhet. Rollen är central för att säkerställa att våra lokaler är funktionella, ergonomiska och ändamålsenliga för verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• kostnadsoptimering och ekonomisk uppföljning
• investeringsärenden och förnyade konkurrensutsättningar
• delta i upphandlingsarbete inom avtalsområdet
• kvalitets- och driftuppföljning samt utvecklingsarbete
• säkerställa efterlevnad av avtal, lagar och regelverk
• samverkan med verksamheter, stödfunktioner och leverantörer
• delta i om- och nybyggnationer
• hantera kundärenden, reklamationer och garantifrågor
• arbeta med återbruk och standardisering av möbler.
Hos oss får du
• en viktig roll med stort eget ansvar
• möjlighet att driva utvecklings- och förbättringsarbete
• ett nära samarbete med verksamheter och leverantörer
• en arbetsplats som värdesätter hållbarhet, kvalitet och arbetsmiljö.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och ansvarstagande och som trivs i en roll där du har det övergripande ansvaret för området i regionen. Du är en strukturerad person som skapar ordning, håller ihop processer och driver arbetet framåt även när förutsättningarna är utmanande. Du växlar obehindrat mellan strategiska frågor och praktiskt genomförande samtidigt som du har förmågan att se helheten. Vidare har du en god samarbetsförmåga och har lätt för att bygga förtroende i möten med andra. Din kommunikativa förmåga gör att du förmedlar information på ett tydligt och professionellt sätt.
För att lyckas i rollen krävs
• erfarenhet av att ha arbetat med avtalsförvaltning
• erfarenhet av att ha arbetat med upphandling inom offentlig förvaltning
• b-körkort, då resor inom regionen förekommer
• mycket god datorvana och goda kunskaper i Officepaketet.
Om du har erfarenhet av att arbeta i projekt och/eller har erfarenhet av att samverka med leverantörer är det meriterande för tjänsten.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig! Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av ett team som varje dag bidrar till en trygg, hållbar och välfungerande region.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, Fastighetsförvaltning Kontakt
Johanna Holmqvist, Rekryteringspartner johanna.holmqvist@regiongavleborg.se 026-15 58 30 Jobbnummer
9753483