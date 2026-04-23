Tjänst som Personlig assistent sökes till 8 -årig flicka i Älvängen
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungälv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungälv
2026-04-23
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Kungälv
, Göteborg
, Stenungsund
, Ale
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Jag är en 8 årig flicka med en muskelsjukdom som nyss blivit beviljad personlig assistans. Till vårt nystartade team söker vi nu assistenter som är genuint intresserad av att jobba med barn och som har ett respektfullt och varmt bemötande. Mitt hjälpbehov gäller främst de fysiska bitarna, som ibland kan bli tunga, så vi söker dig som har god fysik. Jag har också en omfattande slemproblematik så det gäller att man är på sin vakt och har lugn till att bemästra stressiga situationer som kan uppstå i samband med detta.
Jag kan själv berätta vad jag vill men det krävs ändå att man är lyhörd och kan läsa av mitt kroppsspråk. Det mesta lär vi oss tillsammans då mina behov som precis för alla andra är individuella, men vi ser gärna att du är utbildad undersköterska eller att du har jobbat med något liknande, men viktigast är såklart personkemin.
Det är viktigt för mig att mina assistenter är glada, har fantasi och tar egna initiativ så att jag får en rolig och meningsfull vardag med personer som jag kan förlita mig på.
På dagarna går jag i skola, då får mina assistenter följa med dit. Där vill jag gärna att mina assistenter främjar till lek med mina kamrater och däremellan håller en låg profil.
Arbetstidderna är förlagda både dag och kväll måndag till fredag. Jag ser gärna kvinnliga sökande och önskvärt är att man har körkort.
Det är viktigt för mig att du pratar och förstår svenska bra för att kommunikationen mellan dig och mig ska kunna fungera.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi ber dig söka tjänsten via söktjänsten men har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta kontoret: 010-252 52 50. Endast kandidater som blir aktuella för intervju kommer bli kontaktade.
Då hon är minderårig krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom LSS-personlig assistans och det är en fördel om du beställt detta inför en eventuell intervju. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vid anställning inleds arbetet med introduktion.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören
Stationsgatan 30 (visa karta
)
302 45 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9870970