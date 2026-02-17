Tjänst på ca: 70% som personlig assistent till kvinna i 30-års åldern
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna i 30-års åldern som bor i Falkenberg.
Kvinnan har autism samt en intellektuell funktionsnedsättning (IF) och behöver hjälp och stöttning i sin vardag genom motiverande insatser. Kvinnan bor i egen lägenhet med assistans dygnet runt (5,5 timmar jour på natten). Som assistent finns du där för att stötta kvinnan vid till exempel personlig omvårdnad, måltider och olika aktiviteter. Hon tycker bland annat om att åka till badhuset, besöka biblioteket, cykla och gå på restaurang. Som assistent ansvarar du för att planera dagen utifrån kvinnans behov och intressen.
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba inom personlig assistans eller liknande. Kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer med autism och lågaffektivt bemötande är meriterande. Som person är du positiv, trygg i dig själv och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Kvinnan önskar kvinnliga sökande på grund av arbetets karaktär. Vi ser gärna att du är runt kvinnans ålder eller äldre. På grund av doftkänslighet måste du kunna avstå rökning samt starka dofter under arbetstid. Då du kommer köra kvinnans bil i tjänsten är det ett krav att du har körkort.
Tjänsten är på cirka 70% med möjlighet att jobba extra utöver sitt ordinarie schema.
Arbetstiderna är mestadels dygnspass mellan kl. 11:00-11:00, men det förekommer även enstaka kortare dagpass på ca 5 timmar i samband med aktiviteter som kräver dubbelassistans. Du kommer jobba 1-2 pass i veckan på ett rullande schema.
Intervjuer kommer hållas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Då du i din tjänst kan komma i kontakt med minderåriga krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom LSS-personlig assistans och det är en fördel om du beställt detta inför en eventuell intervju. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
