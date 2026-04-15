Tjänst på ca: 50% som personlig assistent till man i 60-årsåldern sökes
Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent till en snart 60-årig man i Helsingborg. Mannen bor i egen lägenhet och behöver stöd i de vardagliga sysslorna. Han har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) och kommunicerar främst med tecken som stöd (TAKK). Eftersom han har en nedsatt kognitiv förmåga behöver du som assistent kunna hjälpa honom få struktur och förutsägbarhet i vardagen. Han är fysiskt fullt rörlig och aktiv, men kan behöva hjälp med motivation för att påbörja aktiviteter i rätt tid och behöver få ta saker i sin takt.
Vi söker assistenter som kan hoppa in och arbeta extra när mina nuvarande assistenter inte kan av olika anledningar.DEt finns möjlighet till fasta pass på schemat, hois mig arbetar vi dygnspass.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med personer med IF. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med bildstöd/AKK och TAKK är det ett stort plus. Som person är du lugn, ansvarsfull och initiativtagande. För att kunna stötta mannen på bästa sätt behöver du kunna planera, ligga steget före och se vad som behöver göras. Du trivs med ett arbete som är fysiskt aktivt och har en stor portion fantasi. Vi ser gärna att du som söker är över 30 år och kan hantera det svenska språket i både tal och skrift, detta för att kommunikationen ska fungera. Det är viktigt att du är rökfri under arbetstid!
Intervjuer kommer hållas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi kommer endast ha möjlighet att kontakta de som är aktuella för intervju.
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på 010-25 25 250. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören
302 45 HALMSTAD
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9857041