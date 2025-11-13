Tjänst på 81% hos kvinna i Vassmolösa
Kunden är en kvinna i 40 + års ålder som varit med om en skada i vuxen ålder vilket har medfört en del omfattande utåtagerande beteende och förändring i den kognitiva förmågan. Hon bor ensam i sitt hus och behöver nu utöka sitt team av personliga assistenter. Kunden har många intressen. Hon gillar att fika. Bada. Hon tycker om att vara ute i naturen och hon gillar även djur. Hon tycker även om att sjunga i kör. Kunden har katt och därför bör du kunna tåla detta.
Om dig
Vi söker dig som brinner för att arbeta inom omsorg och särskilt med personer med utåtagerande beteende. Du skall vara driven och du skall ha god teamkänsla då det är ett stort team av assistenter till detta uppdraget. Tillsammans ska vi fungera som ett team där fokus är på brukaren och hennes välmående. Du bör därför vara lyhörd, samarbetsvillig och du bör vara villig att arbeta lågaffektivt. Du bör även vara villig att förändra, ställa upp och arbeta med känsla inför detta uppdraget då det även innebär att lära känna brukaren och läsa av brukarens mående och signaler för att försöka motverka utåtagerande beteende.
Vi söker helst dig med erfarenhet av personlig assistans och med erfarenhet av utåtagerande beteende. Men främst söker vi dig som har teamkänsla och villighet till att ge det där lilla extra för uppdraget.
Det finns katt hos kunden.
Krav: Manuellt körkort och att man kan cykla.
Meriterande: Erfarenhet av personlig assistans, problemskapande beteende och utåtagerande beteende.
Om tjänsten:
Tjänsten är på 81% och innebär arbete vardag och helg mellan kl 8-21, med start 18/11. Då kunden har dubbelassistans dygnet runt jobbar du alltid med en kollega.
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
