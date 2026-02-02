Tjäna utan tak som Account Manager i Malmö
GR8 Solutions AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-02-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GR8 Solutions AB i Malmö
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där prestation verkligen lönar sig och där du själv styr din inkomst? Gr8Solutions söker drivna Account Managers som vill växa inom Telekom och IT. Här belönas ambition, disciplin och resultat. Inställning värderas högre än erfarenhet.
Som Account Manager ansvarar du för hela affären, från första kontakt till avslut och långsiktiga kundrelationer. Du hjälper företag att hitta rätt lösningar inom telefoni, kommunikation och IT. Arbetet sker från vårt kontor i Malmö tillsammans med ett engagerat och måldrivet team.
Vi erbjuder
• Helt provisionsbaserad lön utan tak. Ju bättre du presterar desto mer tjänar du
• Kontinuerlig coaching och utbildning av erfarna säljchefer
• Tydliga utvecklingsmöjligheter och karriärväg inom bolaget
• Arbetstider måndag till fredag 08.00 till 15.00
• En positiv, professionell och tävlingsinriktad arbetsmiljö
Vi söker dig som
• Är ambitiös, måldriven och tar ansvar
• Trivs med högt tempo och tydliga mål
• Har hög arbetsmoral, disciplin och stark vilja att lyckas
• Kommunicerar obehindrat på svenska och har intresse för försäljning
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi utbildar rätt person från grunden. Tjänsten är på heltid och arbetet sker på plats på Lantmannagatan 32 i Malmö. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
Om du vill arbeta i ett bolag där hårt arbete, ambition och resultat verkligen belönas är Gr8Solutions rätt plats för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: ahmad.alkafafi@Gr8Solutions.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GR8 Solutions AB
(org.nr 559229-3988)
Lantmannagatan 32 (visa karta
)
214 48 MALMÖ Jobbnummer
9717970