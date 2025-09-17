Tjäna upp till 64 000 kr/månad - som Innesäljare hos Sellify!
2025-09-17
Vill du ha ett jobb där du kan påverka din egen lön och få en trygg grund med garantilön? Hos Sellify har du möjligheten att kombinera fast inkomst med branschens bästa provisioner - och på riktigt tjäna upp till 64 000 kr per månad!
Vad erbjuder vi?
Fast garantilön som ger trygghet, oavsett prestation.
Marknadens högsta provisioner - belöning för varje avslut!
Daglig coachning för att du ska lyckas och maximera din inkomst.
Möjligheten att jobba med några av Sveriges största varumärken.
En arbetsplats med en dynamisk och stöttande kultur.
Vi söker dig som:
Vill ha en hög inkomst och drivs av att nå resultat.
Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Är engagerad och redo för heltidsarbete, måndag till fredag.
Varför Sellify? Här får du en unik chans att kombinera trygghet med möjligheten att bygga en stark ekonomi. Hos oss finns inga gränser - ju mer du levererar, desto mer tjänar du. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
