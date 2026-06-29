Tjäna extra pengar hemifrån - vi söker mötesbokare!
Täta Tak Energi Sverige AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-29
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Täta Tak Energi hjälper villaägare att sänka sina elkostnader genom smarta energilösningar som solceller, batterier, laddboxar – och numera även energieffektiva fönster. Vi är en del av den växande gröna omställningen och gör det enkelt för privatpersoner att investera i framtidens energi.
Vill du ha ett jobb där du själv styr när du jobbar – och hur mycket du tjänar?
Nu har du chansen att bli en del av Täta Tak Energi och samtidigt tjäna extra pengar vid sidan av studier, jobb eller annan sysselsättning. Vi söker dig som har någon form av erfarenhet av mötesbokning eller telefonförsäljning.
Om jobbet:
Som mötesbokare kontaktar du privatpersoner via telefon och bokar in möten åt våra säljare. Du är första steget i affären – och en viktig del av vår framgång.
Du jobbar helt på distans, hemifrån eller där det passar dig. Perfekt för dig som vill ha en flexibel sidosyssla utan fasta tider.
Vad du får:
Provision utan tak – du styr din egen inkomst
Flexibla arbetstider – jobba när det passar dig
Möjlighet att jobba helt på distans
Vi står för mobil och headset
Vem passar jobbet för?
Det här är perfekt för dig som:
Är student, pensionär eller deltidsarbetare
Gillar att prata med människor och skapa kontakt
Är självgående, driven och ansvarstagande
Har egen dator och internetuppkoppling
Vill du jobba som mötesbokare åt oss?
Skicka in din ansökan redan idag på Täta Tak Energis hemsida – vi rekryterar löpande! Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elisabeth Rosén på elisabeth@ttenergi.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Täta Tak grundades 1998 och arbetade då med tak. År 2016 började vi arbeta med solenergi och har nu genomfört hundratals solcellsanläggningar. Vi erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar på:
• Solceller - Vi installerar både på tak och mark.
• Laddboxar - Laddboxar från marknadsledande tillverkare.
• Tak - Pannor, papp, plåt och sedum.
• Energilagring.
Vi arbetar med egenanställd personal i alla steg från försäljning till färdigställd installation. Med ledorden kvalité, kunskap, engagemang är målet att du som kund ska vara trygg genom hela processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Täta Tak Energi Sverige AB
(org.nr 559035-0368), https://www.ttenergi.se/
Ridbanegatan 12 (visa karta
)
213 77 MALMÖ Arbetsplats
Täta Tak Energi AB Malmö Kontakt
Rekryterare
Elisabeth Rosén elisabeth@ttenergi.se Jobbnummer
9982765