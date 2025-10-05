Tjäna bra och utvecklas i en framtidsbransch - vi söker mötesbokare.
2025-10-05
Vi söker en engagerad mötesbokare till vårt växande team!
Är du kommunikativ, målinriktad och vill arbeta med något som verkligen gör skillnad?
Hos oss får du chansen att representera ett starkt och pålitligt varumärke inom solenergi och hållbara energilösningar - ett namn som redan är välkänt och uppskattat lokalt.
Som mötesbokare blir du en central del av vårt framgångsrika team. Din främsta uppgift blir att ta den första kontakten med både företag och villaägare, skapa intresse för våra tjänster och boka in platsbesök där våra energiexperter kan visa hur vi hjälper kunderna att spara pengar och bidra till en grönare framtid.
Du kommer att få rätt förutsättningar från start - och alla möjligheter att lyckas i rollen. Vi erbjuder ett effektivt ringsystem, färdiga företagslistor att kontakta samt inkommande intresseförfrågningar via vår hemsida. Din roll innebär även försäljning på distans, där du får chansen att bygga relationer, boka möten och skapa affärer inom en snabbt växande framtidsbransch.
Det här är en roll för dig som gillar att prata med människor, bygga relationer och inspirera andra. Du får alla verktyg och utbildning du behöver för att lyckas - det enda du behöver ta med dig är din energi, drivkraft och vilja att prestera
Nordiska Energilösningar arbetar med installation av solcellsanläggningar, batterilagring och smarta energisystem för privatpersoner och företag. Vi är ett företag i tillväxt som brinner för hållbara lösningar och personlig kundkontakt.
Du kommer att arbeta från vårt kontor i Karlskrona tillsammans med ett team av engagerade kollegor som delar din vilja att nå resultat. Vi erbjuder en strukturerad arbetsmiljö med tydliga mål och mycket frihet under ansvar.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Trivs i kontakt med människor och har en positiv utstrålning
Har förmågan att skapa förtroende snabbt
Har ett starkt eget driv och motiveras av att nå uppsatta mål
Har tidigare erfarenhet från försäljning, kundkontakt eller telefonarbete (meriterande men inget krav)
Har god datorvana och gillar att arbeta med digitala verktyg
Vi erbjuder
Fast grundlön samt bonussystem kopplat till antal bokade och genomförda möten
Ett ambitiöst och välkomnande team med hög energi
Tydliga rutiner och säljstöd - du får en gedigen introduktion och coachning
Möjlighet till intern karriärutveckling för dig som visar framfötterna
Ett företag med högt i tak, korta beslutsvägar och höga ambitioner för både miljö och affär
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Detta är ett heltidsjobb.
