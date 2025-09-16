Tjäna 35 000kr/mån som säljare!
2025-09-16
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Elbolaget Fjällkraft expanderar nu sitt sälj team och söker taggade säljare som vill tjäna mycket pengar och utvecklas.
Vårt team består utav drivna unga personer i åldrarna 18-25 år som är tävlingsinriktade och gillar att ha kul på jobbet.
Fjällkraft har en lättsåld produkt som består utav 100% förnybar energi , med beprövade säljmanus och ett etablerat koncept. Där man enkelt kan sälja 5-10st avtal om dagen och tjäna stora summor pengar
Jobbet är roligt men utmanande och vi har regelbundna kickoffs med kollegorna där vi tillsammans firar våra framgångar.
Vi utgår från Eksjö men tjänsten är till stor del på resande fot runtom i Sverige.
Lönevillkor:
Fast månadslön
500kr Provision per sålt abonnemang
Arbetsplats & tider:
10.00 - 18.00
Torg, Marknader och Festivaler
Krav för tjänsten:
Du har en stark vilja och ger inte upp lätt
Du drivs av att tjäna mycket pengar
Du är en ansvarstagande person som kommer i tid och inte "Skolsjukar" sig efter en tuff helg.
Du klarar av att ta kritik och följa anvisningar.
Känner du dig träffad?
Passa på att sök in till Sveriges roligast jobb.
Ansökningsmail:jobba@junglia.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: jobba@junglia.se
Detta är ett heltidsjobb.
https://fjallkraft.se/
575 35 EKSJÖ
Fjällkraft
