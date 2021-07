Tjäna 30 000 kr i månaden inom 6 månader - vi lär dig hur! - Key Solutions AB - Säljarjobb i Stockholm

Key Solutions AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-06Är du i början av din karriär och vill utvecklas inom försäljning? Vi öppnar upp för en ny talang i vårt team!2021-07-06Vi är ett av Sveriges största konsultföretag med över 250 anställda. Sedan starten 2008 har vi arbetat med storkunder såsom Google, Telia, Netflix m.fl.Årets byrå 2019 (Telia)Årets bästa återförsäljare 2018 & 2019 (EON)Bland Sveriges Bästa Arbetsplatser (Great Place to Work)Vad erbjuder vi?Garanterad månadslön på 30 000 kr inom sex månaderGoda chanser att klättra inom företagetKonferensresor till t.ex. Barcelona, Miami och SydafrikaTjänstebil och andra förmånerKontor i världsklass (kika på vår Instagram)Hjälp med att ta körkortVi ser gärna att du som söker är...Är i början av din karriär och ser en framtid inom försäljningÄr en sann glädjespridare och har god social kompetensÄr tävlingsinriktad och älskar att utvecklasPratar och skriver obehindrat på svenskaHar körkort (ej ett krav men det är meriterande)Låter detta intressant?Ansök via vår webbplats eller skicka ett kortfattat mejl till jobb@keysolutions.se Inget formellt CV behövs - berätta istället om dig själv.OBS! Spana in vår Instagram.Vi arbetar i en ung miljö med glada och ambitiösa medarbetare, korta beslutsvägar och riktigt högt i tak. Företaget består av intelligenta och drivna människor som sprider positiv energi omkring sig. Vi arbetar hårt samtidigt som vi har mycket roligt på jobbet!jobbjustnuVaraktighet, arbetstidHeltid Fast lön + rörligt lön. Garantilön, provision samt generösa bonusar och många säljtävlingar. Personlig utveckling, egen coach och möjlighet att klättra i karriären.Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-13Key Solutions AB5850481