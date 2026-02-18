Tjäna 200 kr/h & stöd barns framtid med Rädda Barnen!
2026-02-18
UTOMHUS TJÄNST
Vill du vara med och förändra barns liv?
Vi söker utåtriktade och engagerade ambassadörer som vill representera Rädda Barnen på gator, torg, gallerior, butiker och tågstationer i Stockholm.
Detta är din chans att arbeta för en global barnrättsorganisation som varje dag kämpar för barns rätt till trygghet, utbildning och en ljus framtid - samtidigt som du själv utvecklas och har roligt på vägen!
Om jobbet
Som F2F-ambassadör för Rädda Barnen möter du människor ute på stan och inspirerar dem att bli månadsgivare.
Du arbetar i ett socialt och stöttande team där alla brinner för att göra skillnad.
Vi ger dig all utbildning och coachning du behöver för att lyckas i rollen - det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att påverka.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig, fast timlön på 200 kr/h
Arbetstid: måndag-fredag, 11:30-16:30 (inkl. 25 min rast)
Flexibilitet: arbeta 3-5 dagar i veckan
Utbildning & daglig coachning - utveckla din kommunikation och ledarskap
Härlig gemenskap i ett positivt, målinriktat team
Möjlighet till karriärutveckling - väx vidare till teamledare eller projektledare
Rabatter på välkända gym och sociala aktiviteter med kollegorna
Vi söker dig som
Är social, utåtriktad och modig
Trivs med att möta nya människor
Har goda kommunikationsfärdigheter och talar flytande svenska
Är målmedveten, engagerad och vill bidra till något meningsfullt
Har erfarenhet av försäljning, service eller kommunikation - ett plus, men inget krav
Om Rädda Barnen
Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer.
De arbetar för att alla barn ska få växa upp i trygghet, med tillgång till utbildning, skydd och möjlighet att forma sin egen framtid.Publiceringsdatum2026-02-18Om företaget
Fundraisingbyrån är en etablerad insamlingsbyrå med över 30 års erfarenhet av fundraising i Sverige och internationellt.
Sedan 2007 har vi haft förmånen att samarbeta med över 50 ideella organisationer, däribland WWF, Bris, Unicef, Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden, Hundstallet och Rädda Barnen.
Redo att förändra världen med oss?
Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Start omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: christopher.tran@fundraisingbyran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "F2F STHLM". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fundraising Byrån Stockholm AB
(org.nr 556734-1648), http://www.fundraisingbyran.se Kontakt
Christopher Tran christopher.tran@fundraisingbyran.se Jobbnummer
9750991